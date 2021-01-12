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На Японию обрушились мощные снегопады, погибли десять человек

По инф. Российской газеты   
12 Января 2021 г.
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Число погибших в Японии из-за снегопадов возросло до десяти, а пострадавших — до 303 человек. Напомним, страну Восходящего солнца вот уже несколько дней засыпает снегом...

Число погибших из-за снегопадов в Японии возросло до 10 человек

Так, в префектуре Ниигата число погибших выросло до четырех, 148 человек получили ранения различной степени тяжести. В префектуре Фукуи число пострадавших возросло до 64. В Тояме, где впервые за 35 лет высота снежного покрова превысила 100 сантиметров, скончались два человека, получил ранения и был доставлены в больницы 91 человек.

Непогода обрушилась на северные и западные районы Японии еще на минувшей неделе. Снегопады парализовали дорожное движение, стали причиной отмены авиарейсов.

Климат на земле меняется, и ничего удивительного, что порой снег приходит в те уголки земли, где о нем почти ничего не слышали. Природные катаклизмы остаются одной из главных угроз для нормальной жизни людей - а иной раз приводят к нешуточным разрушениям и жертвам. В Японии жители сталкиваются с рекордными снегопадами, выпадают многочисленные снежные осадки в Испании, в Индии постоянно случаются наводнения. На будущее ученые дают и вовсе неутешительные прогнозы: к 2050 году природные катаклизмы могут происходить ежегодно.

А вот еще заголовки о климатических ЧП:

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