На Урале учитель уволился, чтобы сходить на митинг

Только ленивый сейчас не говорит про Алексея Навального и про события, развернувшиеся вокруг его возвращения в Россию. В стране немало сторонников этого оппозиционера, немало противников. Общество раскололось, и даже в одной семье встречаются на происходящее и по прогнозам на будущее полярные взгляды. При всем при том важно осознавать, что всё, что творится, гораздо серьезнее, чем просто «мелкая буза». И важно, прежде чем делать какие-то выводы, наверное, прислушиваться к разной информации. Ниже мы предлагаем несколько оценок от известных экспертов. Решайте сами, созвучны они вашим взглядам или нет.