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На Украине дачник потерял ноги после укуса паука
|По инф. rosbalt.ru
|27 Ноября 2020 г.
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На Украине житель города Никополь в Днепропетровской области остался без ног после укуса паука.
Членистоногое укусило 54-летнего мужчину, когда тот обрезал виноград на даче. После этого у пострадавшего начались осложнения, врачам пришлось ампутировать ему обе ноги.
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Установлен ли вид паука, не уточняется.
Напомним, в июне смертельно опасный паук каракурт укусил пенсионерку в квартире на западе Москвы. Врачам удалось спасти ей жизнь.
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