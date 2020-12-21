Мурманским школьникам решили давать на завтрак оленину

Учащимся школ Мурманской области начали прививать любовь к арктической кухне. В 2021 году в их меню включат оленину, сообщили на оперативном совещании в областном правительстве.

Пилотный проект по внедрению арктических продуктов в школьное питание уже начал действовать в Мурманске. В школах областного центра на обед подают тефтели из оленины. В начале следующего года это блюдо появится в школах ЗАТО Александровск. В дальнейшем эту практику введут в других муниципалитетах Заполярья. Помимо улучшения качества блюд, это позволит поддержать областные оленеводческие хозяйства.

Напомним, с 1 января 2021 года вступят в силу новые требования Роспотребнадзора к организации питания к школах. Согласно правилам, разрешено корректировать детское меню с учетом территориальных особенностей.

Региональный размер расходов на организацию школьного питания предполагается повысить со 122 до 156 рублей в день. На это потребуется дополнительно 129 миллионов рублей. Всего в 2021 году в областном бюджете на эти цели предусмотрено 935 миллионов рублей.

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