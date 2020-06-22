На Сахалине за взятку задержали сотрудника ПФР

В Сахалинской области по делу о коррупции под стражу взят глава регионального отделения Пенсионного фонда России.

Сотрудник ПФР был задержан 11 июня, сообщает пресс-служба регионального СУ СК, не раскрывая при этом имя чиновника.

По версии следствия, в конце прошлого года сахалинское отделение ПФР заключило договор на поставку кондиционеров. Оборудование не соответствовало техническому заданию и спецификации, однако управляющий разрешил продолжить его установку, потребовав за это 100 тысяч рублей. Отмечается, что посредником в получении взятки выступил главный специалист-эксперт отделения ПФР.

Южно-Сахалинский городской суд избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

На сайте Фонда указано, что с 2007 года должность управляющего отделением Пенсионного фонда по Сахалину занимает Денис Мазур, работающий в системе ПФР около 18 лет.

Вот спрашивается, как можно доверять фонду, в ведении которого находятся наши деньги, если его топовые сотрудники попадаются на взятках. И главное, что ведь этот случай - не единственный. Ранее по делу о краже 70 миллионов, например, арестовали замглавы красноярского ПФР. А бывшего замглавы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова заподозрили во взятке. Конечно, хочется верить, что все равно в целом люди работают в системе приличные, но сомнения теперь в душе посеяны, увы...

Вот что ещё можно почитать о делах в ПФР:

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По инф. sobesednik.ru

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