На подходе третья российская вакцина от коронавируса. Чем же она примечательна?

В ближайшее время в России должно начаться массовое производство третьей вакцины от коронавируса — «КовиВак», созданная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.

Как рассказал заместитель директора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов, данный препарат отличается от существующих прививок тем, что включает целые вирусные частицы.

— Они инактивированные, то есть мертвые, и уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда. Но способны вызвать развитие иммунитета против ковида, — приводит слова эксперта KP.Ru.

Чернов пояснил, что специалисты института отбирали в «красных зонах» ковидных госпиталей образцы вируса, подходящие для культивирования. Всего было собрано более 600 экземпляров, в результате основой «КовиВака» стал штамм, полученный у одного из пациентов в Коммунарке.

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Препарат на основе цельного вируса, по словам разработчиков, имеет весомое преимущество — он «знакомит» с вирусом весь организм тогда как, пептидные, аденовирусные и мРНК-вакцины формируют иммунитет только к S-белку, из которого построен шип коронавируса.

— Нельзя исключить, что некие механизмы воздействия вируса на организм на сегодня еще могут быть неизвестны. Скажем, помимо S-белка только во внешних структурах вируса содержится еще 4 основных белка. А всего у него сейчас насчитывается свыше 50 различных белков. Уже есть данные, что кроме молекул определенного типа, с которым связывается S-белок для проникновения вируса в наши клетки, возбудитель ковида взаимодействует еще как минимум с тремя другими рецепторами в организме человека, — отметил ученый, добавив, что по сути, «КовиВак» имитирует естественный природный процесс во всех его гранях.

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