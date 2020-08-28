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На юге Дальнего Востока и в Сибири пройдут сильные ливни
По инф. Российской газеты   
28 Августа 2020 г.
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В ряде российских регионов в ближайшие дни пройдут сильные ливни. Это касается территорий юга Дальнего Востока и Сибири, рассказали в Гидрометцентре России.

На юге Дальнего Востока и в Сибири пройдут сильные ливни

«В зоне мощных осадков в ближайшие три дня окажутся Красноярский, Хабаровский, Приморский края, а также Хакасия и Амурская область», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

Синоптик уточнил, что сильные дожди в этих регионах будут идти до 30 августа включительно. Ливни сами по себе являются опасным явлением, добавил Вильфанд.

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По инф. rosbalt.ru

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