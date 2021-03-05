На чем экономят производители замороженных блинчиков с мясом?

Приближается масленичная неделя. Многие будут печь блины сами, но кто-то, не желая тратить время, предпочтет купить готовый продукт в магазине. «Общественный контроль» проверил качество замороженных блинчиков с мясом, которые представлены в петербургских магазинах.

Специалисты отметили, что изготовление этой продукции не регулируется ГОСТом. Этим пользуются недобросовестные изготовители, снижая количество начинки. По словам экспертов, в пельменях, например, ГОСТ требует, чтобы начинки было не менее 50% от массы нетто продукта. А в закупленных образцах блинчиков максимальное количество оказалось на уровне 35%.

Кроме того, производители все же обязаны соблюдать ряд требований. В частности, на упаковке должен быть указан состав. Производители идут на различные хитрости. Так, состав и пищевую ценность пишут таким мелким шрифтом, что прочесть важную информацию удается далеко не всегда.

«Добросовестные изготовители указывают на упаковке наиболее подробный список ингредиентов, причем отдельно перечень компонентов, входящих в тесто, и отдельно содержание начинки. Поскольку у покупателей длинный список использованного сырья может уже при его прочтении вызвать аллергическую реакцию, изготовители нередко его сокращают, чтобы продажи не падали», — отметили в организации.

В числе ярких примеров недобросовестных формулировок эксперты упомянули обозначения «куриный фарш» и «пищевое волокно».

«Производитель таким способом уходит от обозначения „мясо механической обвалки“, представляющее собой тот же фарш, однако изготовленный, по сути, из остатков мясного сырья, которые соскребаются с кости после отделения от нее филе вместе с соединительной тканью. Сочетание „куриный фарш“ звучит более презентабельно, чем „мясо механической обвалки“, и с учетом того, что все больше покупателей отказываются покупать продукты с сомнительным составом, производителям приходится прибегать к уловкам, которые стабилизируют объемы их продаж, — сказал доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского университета ИТМО Александр Ишевский. — А под красивой фразой „пищевое волокно“, как правило, имеется в виду пшеничная клетчатка — сложная форма углеводов, которая содержится в оболочках растений. Ее также нередко называют целлюлозой».

Специалисты «Общественного контроля» добавили, что любители дешевых замороженных полуфабрикатов должны быть готовы, что в них, кроме мясосодержащего сырья, будут входить различные добавки — например, соевый белок, крахмал, клетчатка, усилители вкуса и аромата, ароматизаторы, разрыхлители, регуляторы кислотности.

Медики советуют не злоупотреблять подобными продуктами. Они не только не принесут пользы организму, но и могут негативно сказаться на здоровье.

«Замороженные полуфабрикаты в тесте — классический пример фастфуда, — заявил диетолог, врач-психотерапевт Андрей Бобровский. — Это рафинированный продукт, пустой в плане витаминов, микроэлементов и клетчатки, с большим содержанием соли, растительных и животных жиров. Соответственно, он никак не подходит для ежедневного употребления».

По словам гастроэнтеролога высшей категории Ольги Моденовой, при приготовлении фарша для блинчиков используется большое количество жира, поэтому людям с проблемами пищеварительного тракта, особенно с заболеваниями желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, не рекомендуется часто включать в свой рацион замороженные полуфабрикаты в тесте.

Кроме того, эксперты советуют не покупать продукцию под собственными марками торговых сетей, так как основная цель сетевых брендов — сделать продукт максимально доступным по цене, а в погоне за низкой стоимостью производитель часто использует дешевое сырье плохого качества. Также они рекомендуют с осторожностью относиться к покупке готовых блинчиков в киосках, поскольку для их жарки часто применяют неоднократно использованное растительное масло, в котором присутствуют канцерогены и трансжиры.

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По инф. rosbalt.ru

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