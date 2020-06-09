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На Благовещенск обрушился тропический ливень
По инф. Российской газеты   
09 Июня 2020 г.
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Вечером 8 июня на Благовещенск обрушился настоящий тропический ливень, за 12 часов выпало 82 миллиметра от месячной нормы осадков — 90 процентов. Едва был не побит абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений.

На Благовещенск обрушился тропический ливень

До этого самый дождливый июньский день был в 2018 году, тогда на областной центр Приамурья вылилось 85,6 миллиметров воды на квадратный метр, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Влияние активного атмосферного фронта вчера разделило погоду в Амурской области на вполне умеренную и экстремальную, — сообщает Амурский гидрометеоцентр.

После трех часов непрекращающегося дождя Благовещенск оказался затоплен — затруднено движение автомобилей, вода залила дворы и подвалы жилых домов. В нескольких местах образовались провалы дороги, большие куски асфальта рухнули в промоины.

В городе введен режим ЧС. Управляющие компании ликвидируют последствия мощного ливня.

«В единую диспетчерскую службу Благовещенска поступило 259 заявок на откачку воды. Подтопленными оказались подполья 63 частных жилых домов, 127 приусадебных участков и огородов, дворовые территории нескольких школ и детских садов», — отмечается в сообщении.

Климатологи спрогнозировали неспокойное лето. Где-то будут идти дожди, а где-то будет стоять засуха. И если, например, Сибирь и Дальний Восток заливает, то Крым, наоборот, страдает от невыносимой засухи. А еще не исключены смерчи и ураганы.

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