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На Байкале инспектор заповедника поймал браконьеров. На него завели уголовное дело
По инф. rosbalt.ru   
11 Марта 2021 г.
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Абсолютно возмутительная история разыгралась на Байкале. Госинспектор честно боролся с браконьерами, пострадал сам, а в итоге... на него завели уголовное дело!

Генпрокуратуру РФ просят разобраться с делом инспектора Байкальского заповедника

Эта история произошла в октябре 2020 года в Байкальском заповеднике. Госинспектор Сергей Красиков со своими коллегами увидел, что браконьеры незаконно охотятся на косуль. Они ослепляли животных, а потом стреляли в них.

Госинспекторы представились этим "охотникам" и попросили их выйти из машины. Они проигнорировали это требование и нажали на газ. Автомобиль поехал прямо на Красикова. Он резко отскочил в сторону, но машина его все-таки задела. В итоге мужчина получил перелом руки, сотрясение мозга и несколько других травм.

Сергей по радиосвязи предупредил участников оперативной группы о том, что нарушители пытаются скрыться. Автомобиль вскоре удалось догнать. Тогда браконьеры попытались скрыться в лесу. Госинспекторам удалось задержать пятерых, одному браконьеру удалось скрыться. В задержанном автомобиле госинспекторы обнаружили тушу незаконно добытой косули, оружие, а у дороги нашли вторую убитую косулю.

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Потрясенные коллеги Сергея обратились с письмом к председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину.

В интернете уже появилась петиция в защиту инспектора Байкальского заповедника, против которого завели дело после задержания браконьеров с добычей. Петицию, адресованную в Генпрокуратуру РФ, опубликовало на сайте Cnahge.org ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».

На данный момент петицию подписали около 10 тысяч человек.

По инф. rosbalt.ru

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