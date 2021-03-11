На Байкале инспектор заповедника поймал браконьеров. На него завели уголовное дело

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Абсолютно возмутительная история разыгралась на Байкале. Госинспектор честно боролся с браконьерами, пострадал сам, а в итоге... на него завели уголовное дело!
Эта история произошла в октябре 2020 года в Байкальском заповеднике. Госинспектор Сергей Красиков со своими коллегами увидел, что браконьеры незаконно охотятся на косуль. Они ослепляли животных, а потом стреляли в них.
Госинспекторы представились этим "охотникам" и попросили их выйти из машины. Они проигнорировали это требование и нажали на газ. Автомобиль поехал прямо на Красикова. Он резко отскочил в сторону, но машина его все-таки задела. В итоге мужчина получил перелом руки, сотрясение мозга и несколько других травм.
Сергей по радиосвязи предупредил участников оперативной группы о том, что нарушители пытаются скрыться. Автомобиль вскоре удалось догнать. Тогда браконьеры попытались скрыться в лесу. Госинспекторам удалось задержать пятерых, одному браконьеру удалось скрыться. В задержанном автомобиле госинспекторы обнаружили тушу незаконно добытой косули, оружие, а у дороги нашли вторую убитую косулю.
Мухоршибирский межрайонный следственный отдел СУ СКР Республике Бурятия отказал в возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении участкового госинспектора Красикова. Зато возбудил уголовное дело в отношении самого Сергея Красикова, решив, что он превысил свои полномочия, задерживая организованную группу вооруженных нарушителей и произошло это через 4,5 месяца после событий!
Потрясенные коллеги Сергея обратились с письмом к председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину.
В интернете уже появилась петиция в защиту инспектора Байкальского заповедника, против которого завели дело после задержания браконьеров с добычей. Петицию, адресованную в Генпрокуратуру РФ, опубликовало на сайте Cnahge.org ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».
На данный момент петицию подписали около 10 тысяч человек.
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