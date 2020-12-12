На баннере с героями Ленинграда вместо снайперши появилось фото актрисы

В Петербурге на плакатах с портретами героических защитников Ленинграда вместо портрета легендарной снайперши Алии Молдагуловой случайно было напечатано фото актрисы, сыгравшей ее в кино.

Ошибку заметили горожане, в Смольном признали ошибку и сейчас баннеры оперативно заменяют.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге Алексей Силкин. плакаты провисели около десяти дней, пока наконец на несоответствие не обратила внимание неравнодушная жительница города. Она сообщила об ошибке в комитет и в СМИ.

Баннер, который заметила петербурженка, висел на Площади Мужества, но всего на улицах города было 14 таких плакатов. Все их сейчас спешно заменяют на правильные. В комитете по межнациональным отношениям говорят, что будут разбираться в обстоятельствах случившегося, ведь цель-то была благая - рассказать горожанам о защитниках Ленинграда.

Рядом с каждой фотографией напечатан QR-код, перейдя по которому можно узнать биографию этого человека. Например, Алия Молдагулова, девушка-легенда, меткими выстрелами уничтожила 78 фашистов и погибла в боях под Псковом в 1944 году, на тот момент ей исполнилось 18 лет. Молдагулова была бесстрашна в боях, она не только уничтожала врага, но и вытаскивала раненых с мест боев. В июне 1944 года она посмертно была удостоена звания Героя Советского Союза. В Красногвардейском районе Петербурга есть улица имени Алии Молдагуловой, на ней же возле дома № 5 стоит памятник отважной защитнице Ленинграда.

Очень больно, что представители поколения наших внуков допускают такие огрехи. Точно они даже не представляют себе, какой ценой досталась победа.

А вот заголовки о других кощунственных случаях (там это тоже была непреднамеренная ошибка):

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