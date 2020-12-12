В Петербурге на плакатах с портретами героических защитников Ленинграда вместо портрета легендарной снайперши Алии Молдагуловой случайно было напечатано фото актрисы, сыгравшей ее в кино.
Ошибку заметили горожане, в Смольном признали ошибку и сейчас баннеры оперативно заменяют.
Как сообщил первый заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге Алексей Силкин. плакаты провисели около десяти дней, пока наконец на несоответствие не обратила внимание неравнодушная жительница города. Она сообщила об ошибке в комитет и в СМИ.
Баннер, который заметила петербурженка, висел на Площади Мужества, но всего на улицах города было 14 таких плакатов. Все их сейчас спешно заменяют на правильные. В комитете по межнациональным отношениям говорят, что будут разбираться в обстоятельствах случившегося, ведь цель-то была благая - рассказать горожанам о защитниках Ленинграда.
Рядом с каждой фотографией напечатан QR-код, перейдя по которому можно узнать биографию этого человека. Например, Алия Молдагулова, девушка-легенда, меткими выстрелами уничтожила 78 фашистов и погибла в боях под Псковом в 1944 году, на тот момент ей исполнилось 18 лет. Молдагулова была бесстрашна в боях, она не только уничтожала врага, но и вытаскивала раненых с мест боев. В июне 1944 года она посмертно была удостоена звания Героя Советского Союза. В Красногвардейском районе Петербурга есть улица имени Алии Молдагуловой, на ней же возле дома № 5 стоит памятник отважной защитнице Ленинграда.
Очень больно, что представители поколения наших внуков допускают такие огрехи. Точно они даже не представляют себе, какой ценой досталась победа.
А вот заголовки о других кощунственных случаях (там это тоже была непреднамеренная ошибка):
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
На баннере с героями Ленинграда вместо снайперши появилось фото актрисы
В Петербурге на плакатах с портретами героических защитников Ленинграда вместо портрета легендарной снайперши Алии Молдагуловой случайно было напечатано фото актрисы, сыгравшей ее в кино.
-
Годы лагерей и мечты о театре: тяжёлая история Марии Капнист
В кино Мария Капнист нередко исполняла роли жутких злодеек: то ведьмой становилась, то ворчливой графиней. Воплощать столь колоритных персонажей ей помогало не только дворянское происхождение, но и долгие годы лишений за стенами исправительно-трудовых лагерей.
-
Бывшего мэра Петропавловска-Камчатского отправили в колонию на пять лет
Бывшему мэру Петропавловска-Камчатского Виталию Иваненко и его старшему брату Алексею вынесли приговор по делу о взятках.
-
На Дону нашли «смертный медальон» солдата, погибшего в 1943 году
В районе хутора Копани Ростовской области поисковики отряда «Миусская высота» обнаружили тела семи солдат Красной армии, погибших в 1943 году.
-
Скончался Валентин Гафт
Валентин Гафт в субботу, 12 декабря, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщила его жена Ольга Остроумова.
-
Опрос: больше половины россиян потеряли веру в государственную пенсию
С 2018 года количество россиян, которые задумываются, на что будут жить на пенсии, снизилось. Если в 2018 году не думали об этом 28%, то сейчас показатель вырос до 40%. Для сравнения, за предыдущие два года показатель вообще не изменился — в 2016 году также было 28%.
-
Маколей Калкин: история «рождественского мальчика»
Фильм «Один дома» однажды оказался в одном ряду с нашими новогодними картинами и занял важное место в сердцах многих россиян. И вся эта любовь, в первую очередь, адресована маленькому Маколею Калкину – самому «рождественскому» мальчику в мире.
-
Карельскую форель признали самой вкусной рыбой России
Карельская форель признана самой вкусной рыбой страны. Она стала обладательницей первого места конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованном Минсельхозом.
-
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела сейчас?
-
Умер легендарный южнокорейский режиссер Ким Ки Дук
В Латвии от коронавируса умер легендарный южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Ему было 59 лет.
-
Производство вакцины «Спутник V»: трудностей — пруд пруди!
В России производители вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» столкнулись со сложностями из-за нехватки необходимого оборудование, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с процессом создания препарата, а также на источники в компаниях, которые участвуют в производстве.
-
Валерия отказалась от выступления в новогоднюю ночь за 8 миллионов рублей
Ситуация с пандемией спутала карты многим звёздам шоу-бизнеса. Они надеялись, что хоть в конце года смогут заработать денег, но обстановка не позволяет смягчить действующие ограничения.
-
Звезда «Вечного зова» и «России молодой»: ушел из жизни Николай Иванов
Советский и российский актер театра и кино Николай Иванов скончался в возрасте 77 лет, сообщили в ТЮЗ им. Брянцева.
-
Путин поддержал идею о создании отечественной версии суда по правам человека
Президент РФ Владимир Путин положительно отнесся к предложению создать в России специальный суд по правам человека. Об этом он заявил в ходе своей онлайн-встречи с членами Совета по правам человека.
-
«Дядя Ваня» и девять дуэтов о любви: в Москве – долгожданная премьера
В Москве впервые покажут «Сцены из деревенской жизни» по известной пьесе А.П.Чехова «Дядя Ваня».
-
Роза Сябитова прокомментировала приговор участнику «Давай поженимся», осужденному за педофилию
Ведущая программ на «Первом канале» Роза Сябитова прокомментировала отправление в колонию петербуржца Руслана Казанцева, который ранее принимал участие в ток-шоу «Давай поженимся!».
-
В России спрогнозировали цены на жилье в 2021 году
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ определило среднюю рыночную цену квадратного метра жилья в следующем году.
-
Камеры в метро начнут распознавать пассажиров, которым требуется врач
У видеокамер, которыми оснащен столичный метрополитен, в 2021 году появится новая функция. Они научатся распознавать пассажиров, которым требуется медицинская помощь.
-
Кремль пообещал оперативно разобраться с высокими ценами на продукты
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правительство займется «весьма оперативным» регулированием цен на продукты питания. Это связано с недавним выступлением Владимира Путина, который обратил внимание на то, что стоимость товаров сильно изменяется.
-
От Лермонтова до Тургенева: культурный Интернет созывает гостей!
И вновь мы отправляемся в путь по заснеженным тропинкам культурного Интернета. Сегодня мы услышим легендарную оперу «Хованщина», посетим «Маскарад» Михаила Лермонтова и узнаем кое-что о «Другом Тургеневе».