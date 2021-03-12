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На Алтае у министра в туалете нашли тайник с миллионами
По инф. polit.ru   
12 Марта 2021 г.
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Коррупционный скандал на Алтае. В уличном туалете у главы республиканского Минздрава Сергея Коваленко нашли тайник, в котором лежало около 5,8 миллионов рублей наличными!

На Алтае у министра в туалете нашли тайник с миллионами

По версии следствия, с марта 2020 по февраль 2021 года Коваленко и Туюнчеков получали деньги за заключение госконтрактов с подконтрольными поставщикам фирмами. Чиновники способствовали их покровительству и «победам» в аукционах на поставку медоборудования и средств индивидуальной защиты для системы здравоохранения республики. Взятки также предназначались для того, чтобы медицинское оборудование минздрав принимал беспрепятственно.

Против Коваленко и Туюнчекова завели дела по п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Сейчас решают вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Против тех, кто давал взятки, — руководителей трех коммерческих организаций —возбудили дела по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере) и ч. 5 ст. 290 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере).

Коваленко и Туюнчекова задержали утром 10 марта. Обыск прошел в коттеджных поселках у реки близ Горно-Алтайска. Во время осмотра надворной постройки с уличным туалетом в тайнике под досками был найден пакет, котором лежало около 5,8 млн рублей наличными, сообщил источник.

Правоохранители также проверяют офисы компаний-поставщиков медоборудования, которые находятся в Новосибирске, Кемерове и Барнауле.

По делу также проходит его помощник Рустам Туюнчеков, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

При обыске помещения уличного туалета во дворе особняка подозреваемого во взяточничестве главы Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко обнаружены миллионы рублей наличными. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылясь на источник в силовых структурах региона.

Что можно сказать по поводу этой истории? Создается четкое ощущение, что кому надо - было до поры все прекрасно известно о "шалостях" этого чиновника. Просто человек начал кому-то мешать и хлебное местечко было решено освободить. Ну не может же быть, чтобы воровство такого масштаба творилось в одиночку, абсолютно тайно и без "прикрытия" со стороны начальства!

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