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Мужчина вынес из монастыря мощи Матроны и продал за 500 рублей. Ай-я-яй!
По инф. rosbalt.ru   
15 Февраля 2021 г.
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Из Тихвинского монастыря в Ленинградской области украли частицу мощей святой блаженной Матроны Московской.

Мужчина вынес из монастыря мощи Матроны и продал за 500 рублей. Ай-я-яй!

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, с заявлением в полицию обратился охранник храма.

Оказалось, что кражу совершил 33-летний житель Тихвина. Мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, когда охранник отвернулся. Вора быстро задержали. Однако он уже успел продать святыню антиквару за 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Следователи уточнили, что в скором времени мощи святой Матроны Московской будут возвращены в храм.

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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