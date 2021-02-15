Мужчина вынес из монастыря мощи Матроны и продал за 500 рублей. Ай-я-яй!

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Из Тихвинского монастыря в Ленинградской области украли частицу мощей святой блаженной Матроны Московской.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, с заявлением в полицию обратился охранник храма.
Оказалось, что кражу совершил 33-летний житель Тихвина. Мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, когда охранник отвернулся. Вора быстро задержали. Однако он уже успел продать святыню антиквару за 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Следователи уточнили, что в скором времени мощи святой Матроны Московской будут возвращены в храм.
В Волгограде в начале февраля росгвардеец сбил 69-летнюю женщину на пешеходном переходе. И вот стали известны подробности этой истории. Оказывается, женщина была в сознании еще на протяжении нескольких часов, а врачи не смогли поставить ей правильный диагноз.
В Госдуму внесли законопроект, который позволит оставлять должникам по кредитам сумму прожиточного минимума. Это позволит защитить пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан. Заметим, что в России каждый шестой неплательщик по кредиту - пенсионер!
Тех, кто планирует побывать в Чехии, часто волнует вопрос о возможности сэкономить средства. Ведь хочется побывать в огромном количестве мест и многое увидеть, что требует определенных затрат. Много денег тратится на общественный транспорт. В Праге отдаётся предпочтение метро, автобусам, трамваям, фуникулёрам и ночным паромам. Благодаря им можно быстро добраться в нужное место.
Пандемия коронавирусной инфекции нанесла прямой ущерб экономикам стран мира — через заболеваемость и смертность людей, а также косвенный — через карантинные ограничения в отношении тех или иных секторов.
Американские исследователи пришли к удивительному выводу о том, что причиной большего количества травм в ДТП с участием женщин является размер автомобилей. Так, согласно выводам экспертов, чем меньше авто, тем это опасней для представительниц прекрасного пола.
В Австралии, неподалеку от Аделаиды, коала спровоцировал массовую аварию на одном из самых загруженных шоссе. Животное неожиданно вышло на середину проезжей части, и один из водителей, пытаясь избежать наезда, резко затормозил.
Певица и телеведущая Ольга Бузова на днях сделала смелое заявление. Она хотела бы спеть не что-нибудь, а гимн России! И не где-нибудь, а на открытии крупного спортивного мероприятия или даже… на Параде Победы 9 мая.
Любопытные путешествия совершает блогер Николай, который показывает, к примеру, столицу России с неожиданных, не совсем привычных ракурсов. Например, вот названия его публикаций: «Из путешествий по дворам и закоулкам я заметил. Мир бездомных четвероногих обитателей Москвы...», «Хостелы Москвы и его обитатели...» и т.д. И мы для себя у Николая выбрали подобное неординарное путешествие. Это «Экскурсия по вагонам метро Москвы...». Ведет свой канал блогер, к слову, на платформе Яндекс Дзен.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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