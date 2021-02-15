Мужчина вынес из монастыря мощи Матроны и продал за 500 рублей. Ай-я-яй!

Из Тихвинского монастыря в Ленинградской области украли частицу мощей святой блаженной Матроны Московской.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, с заявлением в полицию обратился охранник храма.

Оказалось, что кражу совершил 33-летний житель Тихвина. Мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, когда охранник отвернулся. Вора быстро задержали. Однако он уже успел продать святыню антиквару за 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Следователи уточнили, что в скором времени мощи святой Матроны Московской будут возвращены в храм.

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По инф. rosbalt.ru

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