Мусульманам разрешили прививаться от ковида

Мусульманам разрешили вакцинироваться от коронавируса. В Духовном управлении мусульман Татарстана пришли к выводу, что прививка разрешена независимо от состава препарата.

Как отмечается, для принятия такого решения была изучена шариатская сторона вопроса вакцинации во время эпидемий и всероссийский опыт борьбы с вирусами и инфекционными заболеваниями.

В результате, исходя из правила шариата, которое гласит «Обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное», было решено не препятствовать проведению вакцинации среди мусульман.

Добавим, что ранее в Центре имени Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина от COVID-19 «Спутник V», на запрос о халяльности препарата, отметили, что «какие-либо компоненты человеческого происхождения в вакцине отсутствуют».

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По инф. rosbalt.ru

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