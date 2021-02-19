Мусульманам разрешили прививаться от ковида

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
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Мусульманам разрешили вакцинироваться от коронавируса. В Духовном управлении мусульман Татарстана пришли к выводу, что прививка разрешена независимо от состава препарата.
Как отмечается, для принятия такого решения была изучена шариатская сторона вопроса вакцинации во время эпидемий и всероссийский опыт борьбы с вирусами и инфекционными заболеваниями.
В результате, исходя из правила шариата, которое гласит «Обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное», было решено не препятствовать проведению вакцинации среди мусульман.
Добавим, что ранее в Центре имени Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина от COVID-19 «Спутник V», на запрос о халяльности препарата, отметили, что «какие-либо компоненты человеческого происхождения в вакцине отсутствуют».
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Сложнейшие хирургические операции, где задействованы не только доктора, но и роботы-ассистенты, проводятся с 2007 года. Плюс таких операций – в меньшей травматичности, а минус – в высокой стоимости. В России первый робот помог провести операцию в 2013 году. Так чем же превосходят эти «железные доктора» нас, людей?
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