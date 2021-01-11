Москвичам предложили «шаурму от Сталина». Москвичи не в восторге

На станции Войковская, на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве в канун Нового года появились точка продажи шаурмы под названием Stal’in Doner. Она названа в честь советского диктатора Иосифа Сталина, шаурму в нем в форме сотрудников НКВД продают выходцы из стран Средней Азии.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...

После появления фотографий в соцсетях внимание на эпатажное заведение обратило городское издание «Мослента».

Авторская концепция сохраняется не только во внешней стилистике, но и в меню, в котором представлены: шаурма «от Берии с соусом ткемали», шаурма «Хрущевская в сырном лаваше» или «Сталинская шаурма с двойным мясом». Последняя, должно быть, «с человечиной», поражается происходящему бывший мэр Екатеринбурга, политик Евгений Ройзман в своем Twitter.

На вывесках посетителей зазывают фразами «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!» и «Жить стало лучше, жить стало веселее». Пользователи соцсетей в основном сходятся во мнении, что идея создать шаурмичную с такой концепцией — «отвратительный» и «людоедский» «треш». Некоторые также списывают это на дешевый PR.

Скажем сразу, фигура Иосифа Виссарионовича Сталина, действительно, неоднозначна. Как неоднозначно и отношение к ней. Одни считают его убийцей, другие - героем, которой помог выиграть Великую Отечественную. При этом значительная часть наших сограждан считает оправданными жертвы долгих лет правления Сталина. Интересно, что восприятие его личности сильно дифференцируется в зависимости от возраста (молодые относятся с безразличием, а пожилые с уважением), типа населенного пункта (столичные жители к вождю относятся негативно, а в селах более лояльны), от уровня потребительского статуса (бедные соотечественники уважают Иосифа Виссарионовича больше, чем состоятельные сограждане), и, наконец, от уровня образования (люди с высшим образованием высказывают гораздо меньше уважения к персоне вождя). Вот и неудивительно, что москвичи оказались, мягко говоря, шокированы таким новые заведением общепита. И да, это похоже на дешевую рекламу, на попытку привлечь к себе внимание. А с сотрудников-азиатов что взять? Они любую форму наденут, и НКВД-шников, лишь бы зарплату платили. Кто только будет покупать такую вот шаурму?..

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...