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На станции Войковская, на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве в канун Нового года появились точка продажи шаурмы под названием Stal’in Doner. Она названа в честь советского диктатора Иосифа Сталина, шаурму в нем в форме сотрудников НКВД продают выходцы из стран Средней Азии.
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Москвичам предложили «шаурму от Сталина». Москвичи не в восторге
На станции Войковская, на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве в канун Нового года появились точка продажи шаурмы под названием Stal’in Doner. Она названа в честь советского диктатора Иосифа Сталина, шаурму в нем в форме сотрудников НКВД продают выходцы из стран Средней Азии.
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В США вышел приквел «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда – роман «Ник», написанный американским писателем Майклом Фаррисом Смитом. 25 февраля книга появится в Великобритании.
После появления фотографий в соцсетях внимание на эпатажное заведение обратило городское издание «Мослента».
Авторская концепция сохраняется не только во внешней стилистике, но и в меню, в котором представлены: шаурма «от Берии с соусом ткемали», шаурма «Хрущевская в сырном лаваше» или «Сталинская шаурма с двойным мясом». Последняя, должно быть, «с человечиной», поражается происходящему бывший мэр Екатеринбурга, политик Евгений Ройзман в своем Twitter.
На вывесках посетителей зазывают фразами «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!» и «Жить стало лучше, жить стало веселее». Пользователи соцсетей в основном сходятся во мнении, что идея создать шаурмичную с такой концепцией — «отвратительный» и «людоедский» «треш». Некоторые также списывают это на дешевый PR.
Скажем сразу, фигура Иосифа Виссарионовича Сталина, действительно, неоднозначна. Как неоднозначно и отношение к ней. Одни считают его убийцей, другие - героем, которой помог выиграть Великую Отечественную. При этом значительная часть наших сограждан считает оправданными жертвы долгих лет правления Сталина. Интересно, что восприятие его личности сильно дифференцируется в зависимости от возраста (молодые относятся с безразличием, а пожилые с уважением), типа населенного пункта (столичные жители к вождю относятся негативно, а в селах более лояльны), от уровня потребительского статуса (бедные соотечественники уважают Иосифа Виссарионовича больше, чем состоятельные сограждане), и, наконец, от уровня образования (люди с высшим образованием высказывают гораздо меньше уважения к персоне вождя). Вот и неудивительно, что москвичи оказались, мягко говоря, шокированы таким новые заведением общепита. И да, это похоже на дешевую рекламу, на попытку привлечь к себе внимание. А с сотрудников-азиатов что взять? Они любую форму наденут, и НКВД-шников, лишь бы зарплату платили. Кто только будет покупать такую вот шаурму?..
По инф. sobesednik.ru
-
Расскажите об этом своим друзьям!
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-
Москвичам предложили «шаурму от Сталина». Москвичи не в восторге
На станции Войковская, на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве в канун Нового года появились точка продажи шаурмы под названием Stal’in Doner. Она названа в честь советского диктатора Иосифа Сталина, шаурму в нем в форме сотрудников НКВД продают выходцы из стран Средней Азии.
-
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Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей — доноров плазмы за помощь в борьбе с коронавирусом. Слова благодарности мэр написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
-
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-
Джонни Депп обвинил бывшую жену в краже семи миллионов долларов
Актер Джонни Депп обвинил бывшую возлюбленную Эмбер Херд в хищении 7 миллионов долларов. Якобы Эмбер говорила Деппу, что перевела эти деньги на благотворительность для больницы, однако он утверждает, что госпиталь так и не получил пожертвований.
-
На выборах президента Киргизии побеждает Садыр Жапаров
Новым президентом Киргизии, согласно предварительным итогам голосования на досрочных выборах главы республики, станет один из фаворитов гонки и бывший премьер Садыр Жапаров.
-
Не стало русского живописца Валентина Сидорова
Народный художник СССР, профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова Валентин Сидоров ушел из жизни в субботу 9 января. Ему было 92 года.
-
Дочь Адриано Челентано считает, что артистам нельзя иметь детей
Несколько дней назад легендарному актёру Адриано Челентано исполнилось 83 года. На экране Челентано почти всегда предстаёт весёлым и эксцентричным персонажем, а вот родные дети запомнили его немного другим.
-
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Исследования показали, как породы собак влияют на симпатии к своему владельцу со стороны противоположного пола.
-
Эксперт: цены на авиабилеты взлетят весной
Стремительного роста цен на авиаперелеты стоит ждать в апреле, до этого времени они будут находится на минимальном уровне. Об этом сообщил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
-
После пожара в Тюменской области проверят все дома престарелых
В Тюменской области после пожара, в результате которого погибли семь человек, прокуратура проведет проверки во всех учреждениях, где круглосуточно содержатся пожилые люди и инвалиды.
-
Королева Елизавета и герцог Филипп сделали прививку от коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп сделали прививку от COVID-19. Об этом официально сообщили в Букингемском дворце.
-
Сказка ли? В Петербурге расцвели розы и поспела брусника
В Петербурге во время новогодних каникул неожиданно для горожан расцвели розы и поспела брусника. Местные жители делятся фотографиями своих находок в соцсетях.
-
День в истории: в Москве открылся Петровский театр
Ровно 240 лет назад, 10 января 1781 года, в Москве открылся Петровский театр. Он стал предтечей всемирно известного Большого театра.
-
В Испании четыре человека стали жертвами снежной бури
В Испании по меньшей мере четыре человека погибли из-за обрушившейся на большую часть страны бури, которая сопровождается снегопадами, ветрами и дождями. Власти прогнозируют ухудшение ситуации из-за гололеда и понижения температуры в ближайшие дни.
-
«Вам зачем — переночевать или поесть?»: глава забайкальского минздрава объяснила закрытие стационара
Глава Минздрава Забайкальского края Анна Шангина возмутила жителей села высказыванием о «рентабельности» медиков.
-
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
-
Личный врач Папы Римского умер от COVID-19
Фабрицио Соккорси, который с 2015 года был личным медиком Папы Франциска, умер от онкологического заболевания, осложненного коронавирусной инфекцией.
-
Бабушка вывела на 30-градусный мороз полуголую внучку
В Нижневартовске пожилая женщина провела по улице ребенка в одной кофте без нижнего белья. Намерения у пенсионерки были самые благие, она хотела спасти внучку от пьяного отчима. Вот только не простудилась девочка чудом...
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Басилашвили выписался из больницы… Фрейндлих тоже чувствует себя лучше
Народный артист СССР Олег Басилашвили продолжит лечение от коронавируса дома, его выписали из больницы. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на БДТ им. Георгия Товстоногова, где служит артист.
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В США вышла в свет предыстория «Великого Гэтсби»
В США вышел приквел «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда – роман «Ник», написанный американским писателем Майклом Фаррисом Смитом. 25 февраля книга появится в Великобритании.