ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Москвичам предложили «шаурму от Сталина». Москвичи не в восторге
По инф. sobesednik.ru   
11 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

На станции Войковская, на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве в канун Нового года появились точка продажи шаурмы под названием Stal’in Doner. Она названа в честь советского диктатора Иосифа Сталина, шаурму в нем в форме сотрудников НКВД продают выходцы из стран Средней Азии.

 

Москвичам предложили «шаурму от Сталина»

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

После появления фотографий в соцсетях внимание на эпатажное заведение обратило городское издание «Мослента».

Авторская концепция сохраняется не только во внешней стилистике, но и в меню, в котором представлены: шаурма «от Берии с соусом ткемали», шаурма «Хрущевская в сырном лаваше» или «Сталинская шаурма с двойным мясом». Последняя, должно быть, «с человечиной», поражается происходящему бывший мэр Екатеринбурга, политик Евгений Ройзман в своем Twitter.

На вывесках посетителей зазывают фразами «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!» и «Жить стало лучше, жить стало веселее». Пользователи соцсетей в основном сходятся во мнении, что идея создать шаурмичную с такой концепцией — «отвратительный» и «людоедский» «треш». Некоторые также списывают это на дешевый PR.

Скажем сразу, фигура Иосифа Виссарионовича Сталина, действительно, неоднозначна. Как неоднозначно и отношение к ней. Одни считают его убийцей, другие - героем, которой помог выиграть Великую Отечественную. При этом значительная часть наших сограждан считает оправданными жертвы долгих лет правления Сталина. Интересно, что восприятие его личности сильно дифференцируется в зависимости от возраста (молодые относятся с безразличием, а пожилые с уважением), типа населенного пункта (столичные жители к вождю относятся негативно, а в селах более лояльны), от уровня потребительского статуса (бедные соотечественники уважают Иосифа Виссарионовича больше, чем состоятельные сограждане), и, наконец, от уровня образования (люди с высшим образованием высказывают гораздо меньше уважения к персоне вождя). Вот и неудивительно, что москвичи оказались, мягко говоря, шокированы таким новые заведением общепита. И да, это похоже на дешевую рекламу, на попытку привлечь к себе внимание. А с сотрудников-азиатов что взять? Они любую форму наденут, и НКВД-шников, лишь бы зарплату платили. Кто только будет покупать такую вот шаурму?..

По инф. sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 