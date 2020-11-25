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Метро Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь

По инф. polit.ru   
25 Ноября 2020 г.
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Метро Санкт-Петербурга не будет функционировать в новогоднюю ночь. Все главные торжественные мероприятия города на этот период перенесены в онлайн.

Власти закроют питерское метро в новогоднюю ночь

Издание ссылается на заявление главы питерского комитета по культуре Константина Сухенко.

«Учитывая действующие эпидемиологические правила, установленные Роспотребнадзором, ограничения на посещение массовых мероприятий для организованных групп несовершеннолетних и режим самоизоляции для людей старше 65, традиционной встречи Деда Мороза на Дворцовой площади не состоится. Но появится уникальная возможность подготовить качественно новую новогоднюю программу с участием лучших творческих коллективов для эфира 31 декабря», — цитирует издание чиновника.

Чиновник подчеркнул: решение закрыть метро в новогоднюю ночь принято, чтобы не подталкивать жителей города к встрече праздника на улицах.

При этом Сухенко отметил, что метро будет работать в ночь с 6 на 7 января. Это потребуется для обеспечения транспортом желающих принять участие в праздничных богослужениях.

Московские новогодние гуляния были отменены еще 11 ноября указом главы столицы Сергея Собянина. Это также связано с угрозой распространения коронавируса.

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Polit.ru

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