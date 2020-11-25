Метро Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Метро Санкт-Петербурга не будет функционировать в новогоднюю ночь. Все главные торжественные мероприятия города на этот период перенесены в онлайн.
Издание ссылается на заявление главы питерского комитета по культуре Константина Сухенко.
«Учитывая действующие эпидемиологические правила, установленные Роспотребнадзором, ограничения на посещение массовых мероприятий для организованных групп несовершеннолетних и режим самоизоляции для людей старше 65, традиционной встречи Деда Мороза на Дворцовой площади не состоится. Но появится уникальная возможность подготовить качественно новую новогоднюю программу с участием лучших творческих коллективов для эфира 31 декабря», — цитирует издание чиновника.
Чиновник подчеркнул: решение закрыть метро в новогоднюю ночь принято, чтобы не подталкивать жителей города к встрече праздника на улицах.
При этом Сухенко отметил, что метро будет работать в ночь с 6 на 7 января. Это потребуется для обеспечения транспортом желающих принять участие в праздничных богослужениях.
Московские новогодние гуляния были отменены еще 11 ноября указом главы столицы Сергея Собянина. Это также связано с угрозой распространения коронавируса.
Суд до 27 февраля 2021 года продлил арест главе карельского «Мемориала» историку Юрию Дмитриеву. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии, хранении оружия и развратных действиях по отношению к своей падчерице.
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