Московским школьникам продлили каникулы – на неделю

Власти решили продлить каникулы в московских школах и колледжах на неделю, до 17 января, чтобы замедлить распространение коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс продлеваются на неделю — до 17 января 2021 года. Вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные Правительству Москвы», — написал он.

Собянин рекомендовал негосударственным образовательным учреждениям принять аналогичные решения.

Кроме того, даже дистанционных занятий во время каникул не будет.

За минувшие сутки в Москве выявили 5 641 случаев заражения коронавирусом.

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По инф. Парламентской газеты

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