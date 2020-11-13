Московские школьники остались без ноябрьских каникул

В общеобразовательных школах Москвы не будет в ноябре каникул, даже в тех учебных учреждениях, где они изначально планировались. Об этом сообщили в департаменте образования столицы.
По данным пресс-службы департамента, московским школьникам были предоставлены двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции, поэтому традиционные ноябрьские каникулы для них отменили.
Отдыхать в ноябре не будут даже учащиеся школ, которые работают по триместровой системе, когда 5 недель длится учеба, а одна неделя — каникулы. По этой схеме у многих учащихся Москвы были запланированы каникулы с 14 по 22 ноября.
Отмену ноябрьских каникул столичные власти объяснили необходимостью выполнения учебного плана и недопущению дефицита учебных часов.
Многие московские родители остались недовольны решением отменить каникулы, так как планировали на этот период семейный отдых. При этом власти неоднократно просили граждан воздержаться от поездок в связи со значительным ростом заболеваемости коронавирусом в России и в мире.
Следующие каникулы школяров ждут только зимой.
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