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Московские четвероклассники стали лучшими в мире по математике и естествознанию
По инф. Российской газеты   
09 Декабря 2020 г.
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Столичные школьники входят в число лучших в мире по уровню знаний математики и естествознания. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Московские четвероклассники стали лучшими в мире по естествознанию

По словам Раковой, Москва входит в число мировых лидеров по качеству математического и естественнонаучного образования. Так, московские четвероклассники стали первыми в мире в естествознании, набрав 595 баллов. Для сравнения — такой же результат у Сингапура, а на втором месте Республика Корея.

По математике московские школьники входят в пятерку лидеров с 593 баллами, уступая лишь Сингапуру, Гонконгу, Южной Корее и китайскому мегаполису Тайбэй. Ученики восьмых классов столичных школ заняли четвертое место по естествознанию, набрав 567 баллов, и шестое место по математике с 575 баллами.

При этом Москва лидирует со значительным отрывом от других европейских стран, а итоги по столице выше общероссийских.

«Мы понимаем, что это результат серьезной работы: сегодня в городе всем учащимся обеспечены равные возможности для получения качественного образования. Оно теперь доступно независимо от места проживания в столице, и у каждого есть все необходимое для раскрытия своих талантов и способностей», - пояснила заммэра.

  • Напомним, отличные результаты столичные школьники демонстрируют не впервые. По итогам международного исследования PISA-2018 они входят в тройку лучших в мире по читательской грамотности, по математической — в пятерку, а по уровню естественнонаучной грамотности — в шестерку.
  • Кроме того, юные москвичи в мировых лидерах по компьютерной грамотности. Они заняли второе место в международном исследовании компьютерной и информационной грамотности ICILS-2018.

В школах Москвы, оснащенных самым современным оборудованием, сегодня представлен широкий выбор профилей обучения, кружков дополнительного образования. В рамках проекта по предпрофессиональному образованию в школах Москвы открыты медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические, атомные, курчатовские, предпринимательские и ИТ-классы, в которых учатся свыше 45 тысяч юных москвичей. Это на 10 тысяч больше, чем годом ранее.

В 2021 году в школах столицы запланировано открытие медиаклассов для подготовки будущих журналистов. Задача проекта — сформировать у учеников умения и навыки, которые помогут им стать успешными и востребованными специалистами в мегаполисе.

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