Монетку древнего царства нашли археологи в Иране

В Иране в ходе полицейской операции, направленной против незаконных археологических раскопок, обнаружена крайне редко встречающаяся медная монета, относящаяся к периоду процветания древнего царства Элам.

Открытие, по сути, совершили сотрудники подразделения полиции, отвечающего за охрану культурного наследия. Они провели операцию на юго-западе страны.

В результате в историческом месте Шекал близ портового города Бандар-Махшахр, провинция Хузестан, на месте преступления были застигнуты «черные копатели». Артефакты они искали поистине варварским способом, используя экскаваторы.

У них был изъят целый ряд исторических предметов. Один из них привлек особое внимание археологов. Это оказалась монета, отчеканенная из меди. Исследователи установили, что она была изготовлена династией правителей Элама.

Это было древнее государство, основанное в третьем тысячелетии до нашей эры. Оно располагалось как раз на юго-западе Ирана, занимая территорию современных провинций Хузестан и Лурестан. Столицей этого царства был город Сузы. Предположительно, в нем и была отчеканена найденная монета.

В настоящее время Сузы внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Археологические данные свидетельствуют о том, что этот город был постоянно заселен примерно с 4200 года до нашей эры. Это делает его одним из старейших постоянно населенных городов мира.

Сузы вошли в состав Персидской империи при Кире II Великом в 538 или 539 году до нашей эры. В течение всего периода правления династии Ахеменидов (до 330 г. до н. э.) Сузы являлись зимней столицей царей. Считается, что Александр Македонский захватил и разграбил этого город в 330 году до нашей эры, изъяв из царской казны около 40 тысяч талантов золотом и серебром.

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