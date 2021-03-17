Молодой хоккеист умер после того, как в него попала шайба

В реанимации ярославской больницы умер 19-летний капитан молодежной команды «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов. Во время матча шайба попала ему в сонную артерию. (В жизни всегда найдется место трагической случайности. И эта история - подтверждение тому... прим. МГ.)

Файзутдинов провел в больнице четыре дня. 12 марта на матче с ярославским «Локо» брошенная шайба попала ему в сонную артерию, после чего спортмена госпитализировали.

Следующие несколько матчей КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания в память о Файзутдинове.

Руслан Файзутдинов играл за Санкт-Петербургское «Динамо» с 2016 года.

СК инициировал доследственную проверку по факту получения спортсменом травмы. По результатам проверки следствие примет соотвествующее процессуальное решение.

Отметим, что несколько лет назад такая же история произошла в Москве. Тогда во время детской тренировки шайба отлетела в шею ребенку. Он также скончался. Виновным признали его тренера.

Сводка происшествий на нашем портале - по ссылке.

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Polit.ru

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