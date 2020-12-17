Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.
Как рассказала ОВД-Инфо оштрафованная Татьяна Овечкина, за участие в митинге 5 декабря ее признали виновной в повторном нарушении правил участия в публичных акциях (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Суд назначил Овечкиной штраф ниже минимального — предположительно, судья учел ее многодетность, а также то, что один из троих детей Татьяны имеет инвалидность.
Также Центральный районный суд Хабаровска назначил административный арест на 15 суток задержанному 12 декабря Эдуарду Балагурову за участие в несогласованном шествии. Другим задержанным в тот день назначены назначены штрафы до 20 тысяч рублей, другим — аресты по двое суток.
Ситуация, которая разворачивалась минувшей осенью в Хабаровске - беспрецедентна сама по себе. Люди на протяжении более трех месяцев выходили на акции протеста, выражали свое мнение, но так и остались неуслышанными. А теперь начались следующие звоночки - людей начали штрафовать за участие в акциях. Как говорится, лиха беда начало...
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что миру грозит сильнейший за 80 лет экономический кризис. Такой прогноз дал глава международной организации, выступая в видеоформате на форуме Нобелевской премии.
В отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального участвовали восемь оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики спецслужбы, следует из совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel.
Стамбульские власти запустили проект под лозунгом «Пусть никто не останется снаружи. Давайте приютим их». В рамках этой инициативы губернатор провинции Стамбул, главы районов мегаполиса и благотворительные организации призывают отели приютить бездомных.
Онлайн-сервисы продолжают показывать многосерийные новинки с толком, чувством и расстановкой — по одной серии в неделю, дабы подольше держать зрителя в напряжении. Нестандартные сюжетные ходы, вроде отказа от деления на «черное» и «белое» и обязательного хэппи-энда, зачастую сводящего на нет значимость всех перипетий и испытаний, несомненно заслуживают похвалы. Другое дело, что авторы, поймавшие волну альтернативного контента, рискуют понемногу прийти к той же проблеме, что и в мэйнстриме: однообразию и предсказуемости.
В ходе визита в Рязань писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, состоялось открытие градозащитной мастерской Есенин-центра под эгидой «Культурного фронта» и его проекта по спасению деревянной Рязани.
На минувшей неделе Владимир Путин обнаружил, что цены в стране выросли даже на те продукты, которые никак не связаны с трудностями, доставляемыми пандемией. И потребовал исправить ситуацию в течение недели.
После того, как в театрах ввели более жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса и разрешили заполнять зрительные залы лишь на 25 процентов, в Большом театре все билеты на спектакли раскупаются буквально за полтора — два часа.
Жесткие ограничения в общественной и частной жизни граждан вводятся 16 декабря в Германии и продлятся все новогодние праздники. Необходимость новых мер вызвана высоким уровнем угрозы массового распространения коронавируса в стране.
Кто пальмы выращивает дома, кто денежное дерево, кто лимоны. А некоторые люди хотят, чтобы в их доме рос эвкалипт. На сегодняшний день известно около 700 видов такого растения, для домашнего же выращивания растения подойдут не все эти сорта, а примерно полсотни из них. Где приобрести такое растение? В цветочном магазине, конечно, можно найти также и предложения купить эвкалипт оптом.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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