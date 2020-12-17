Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала

Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

Как рассказала ОВД-Инфо оштрафованная Татьяна Овечкина, за участие в митинге 5 декабря ее признали виновной в повторном нарушении правил участия в публичных акциях (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Суд назначил Овечкиной штраф ниже минимального — предположительно, судья учел ее многодетность, а также то, что один из троих детей Татьяны имеет инвалидность.

Также Центральный районный суд Хабаровска назначил административный арест на 15 суток задержанному 12 декабря Эдуарду Балагурову за участие в несогласованном шествии. Другим задержанным в тот день назначены назначены штрафы до 20 тысяч рублей, другим — аресты по двое суток.

Ситуация, которая разворачивалась минувшей осенью в Хабаровске - беспрецедентна сама по себе. Люди на протяжении более трех месяцев выходили на акции протеста, выражали свое мнение, но так и остались неуслышанными. А теперь начались следующие звоночки - людей начали штрафовать за участие в акциях. Как говорится, лиха беда начало...

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По инф. rosbalt.ru

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