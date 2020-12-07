Мнение народа: возраст старости наступает в 62 года

По данным опроса ВЦИОМ, граждане России придерживаются мнения, что возраст старости наступает в 62 года. При этом в исследовании подчеркивается, что «в разные эпохи в разных странах люди по-разному определяли и определяют возрастной рубеж, за которым начинается старость».

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Сейчас такой период, когда прожить россияне в среднем планируют до 78 лет. При оговорке: если ничего не поменяется в их образе жизни. Правда, женская часть населения надеется дотянуть до 81 года, а у мужчин более скромные запросы — всего 74 года. Впрочем, это усредненные данные, а разброс ответов о планах на жизнь колеблется от 30 лет до 150.

Социологи задали вопрос и о трудностях, с которыми сталкиваются наши старики. Среди них — бедность и низкие пенсии (71 процент), плохое самочувствие и болезни (44 процента), психологический прессинг ненужности и невостребованности (19 процентов), а также одиночество (17 процентов).

54 процента респондентов считают, что к пожилым в стране относятся с уважением. Чуть меньше (43 процента) уверены в обратном.

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