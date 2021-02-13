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Минтай с Дальнего Востока перестали привозить в другие регионы
По инф. polit.ru   
13 Февраля 2021 г.
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Сокращение оптовых цен на минтай на 35% из-за закрытия китайских портов привело к приостановке поставок рыбы в центральные регионы.

Минтай с Дальнего Востока перестали привозить в другие регионы

Проблема возникла из-за того, что трейдеры, работающие с рыбопромышленниками Дальнего Востока, решили не покупать и не доставлять продукцию на внутренний рынок до тех пор, пока не наступит определенность с открытием китайских портов.

Китай был основным импортером российской рыбы. Страна закупала до пандемии до 600 тыс. тонн минтая в год. В декабре КНР закрыла для последний доступный морской порт Далянь, а с 14 января — все границы. Ситуация должна проясниться 18 февраля, когда Китай завершит праздновать Новый год. Если государство откроет границы, то импорт рыбы возобновят и оптовые цены стабилизируются.

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По информации Росрыболовства, цена тушки минтая без головы снизилась с 100 руб. за 1 кг до 65 руб. Председатель Рыбного союза Александр Панин пояснил, что сейчас на Дальнем Востоке скопилась рыба, которая не движется на рынок. Если КНР не откроет свои порты, цена может упасть до 40 руб. за 1 кг. Тогда трейдеры, купившие рыбу по 65-70 руб. будут в убытке. Вследствие этого у рыбаков не будет выхода, кроме как поставлять улов по этим ценам, отметил он.

Вопрос о падении цен на минтай обсудили в Росрыболовстве и на совещании под руководством вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Он поручил профильным ведомствам продумать, можно купить минтай для госнужд. Также власти считают, что нужно пересмотреть схемы поставок рыбы в регионы, сведя к минимуму роль

посредников.

Polit.ru

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