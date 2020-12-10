Михаил Ефремов: «Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по профессии»

Отправленный в колонию в Белгородской области после суда за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов написал очередное письмо представителю стороны потерпевших. Послание, адресованное младшему сыну погибшего Валерию Захарову, артист передал юристу Александру Добровинскому.

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В этом письме Ефремов просит прощения и пишет, что вряд ли после случившегося сможет быть актером. «Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии», — говорится в послании.

Ефремов отмечает, что ему много всего придется менять в жизни. «Не знаю, хватит ли у меня сил», — добавляет артист и просит простить его и принять соболезнования.

— Я действительно не понимаю, как мне дальше жить, что я могу сказать своим детям, чтобы они увидели во мне человека, как смотреть в глаза тем людям, которые видели и знают, в каком состоянии я находился после аварии, — написал Ефремов.

В своем послании сыну погибшего водителя артист также рассказал, что знает, что значит потерять отца: «Мой отец умер больше 20 лет назад».

Ранее Ефремов написал письмо вдове Сергея Захарова, в котором также попросил прощения.

По инф. rosbalt.ru

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