Михаил Ефремов: «Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по профессии»

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Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
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Отправленный в колонию в Белгородской области после суда за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов написал очередное письмо представителю стороны потерпевших. Послание, адресованное младшему сыну погибшего Валерию Захарову, артист передал юристу Александру Добровинскому.
В этом письме Ефремов просит прощения и пишет, что вряд ли после случившегося сможет быть актером. «Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии», — говорится в послании.
Ефремов отмечает, что ему много всего придется менять в жизни. «Не знаю, хватит ли у меня сил», — добавляет артист и просит простить его и принять соболезнования.
— Я действительно не понимаю, как мне дальше жить, что я могу сказать своим детям, чтобы они увидели во мне человека, как смотреть в глаза тем людям, которые видели и знают, в каком состоянии я находился после аварии, — написал Ефремов.
В своем послании сыну погибшего водителя артист также рассказал, что знает, что значит потерять отца: «Мой отец умер больше 20 лет назад».
Отправленный в колонию в Белгородской области после суда за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов написал очередное письмо представителю стороны потерпевших. Послание, адресованное младшему сыну погибшего Валерию Захарову, артист передал юристу Александру Добровинскому.
Руководство Мариинского театра запретило своим сотрудникам приближаться к испанскому оперному певцу Пласидо Доминго на расстояние менее трех метров. О беспрецедентных мерах предосторожности сообщили источники в театре.
Жителям осажденного Севастополя присвоят статус ветеранов Великой Отечественной войны. Закон об этом Государственная Дума приняла в третьем чтении. (Отметим, что перед тем, как закон вступит в силу, его еще должен будет подписать президент. - прим. МГ.)
Обычно декабрь был одним из самых насыщенных и прибыльных месяцев для звёзд шоу-бизнеса, но сейчас практически все празднования отменены, и корпоративы тоже оказались под запретом. Поэтому многие артисты вынуждены отправлять своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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