ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и новости от 777igra.com
-playson-wazdan-
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Михаил Ефремов: «Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по профессии»
По инф. rosbalt.ru   
10 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Отправленный в колонию в Белгородской области после суда за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов написал очередное письмо представителю стороны потерпевших. Послание, адресованное младшему сыну погибшего Валерию Захарову, артист передал юристу Александру Добровинскому.

Михаил Ефремов: «Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по профессии»


В этом письме Ефремов просит прощения и пишет, что вряд ли после случившегося сможет быть актером. «Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии», — говорится в послании.

Ефремов отмечает, что ему много всего придется менять в жизни. «Не знаю, хватит ли у меня сил», — добавляет артист и просит простить его и принять соболезнования.

— Я действительно не понимаю, как мне дальше жить, что я могу сказать своим детям, чтобы они увидели во мне человека, как смотреть в глаза тем людям, которые видели и знают, в каком состоянии я находился после аварии, — написал Ефремов.

В своем послании сыну погибшего водителя артист также рассказал, что знает, что значит потерять отца: «Мой отец умер больше 20 лет назад».

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 