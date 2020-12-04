Михаил Ефремов написал покаянное письмо вдове погибшего водителя

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов написал письмо жене погибшего водителя автофургона Сергея Захарова.

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Артист принес вдове соболезнования и признался, что не знает, как ему дальше жить. «Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло», — говорится в письме Ефремова. В нем он пишет, что жизнь его разделилась аварией на «до» и «после».

Также Ефремов попросил у женщины прощения за то, что сделал, и за то, что не остановил адвоката, оскорблявшего семью погибшего в суде. Актер также отмечает, что давно собирался обратиться к женщине, но не мог найти верных слов.

По инф. rosbalt.ru

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