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Михаил Ефремов написал покаянное письмо вдове погибшего водителя
|По инф. rosbalt.ru
|04 Декабря 2020 г.
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Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов написал письмо жене погибшего водителя автофургона Сергея Захарова.
Артист принес вдове соболезнования и признался, что не знает, как ему дальше жить. «Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло», — говорится в письме Ефремова. В нем он пишет, что жизнь его разделилась аварией на «до» и «после».
Также Ефремов попросил у женщины прощения за то, что сделал, и за то, что не остановил адвоката, оскорблявшего семью погибшего в суде. Актер также отмечает, что давно собирался обратиться к женщине, но не мог найти верных слов.
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