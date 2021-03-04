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Мэра Томска Ивана Кляйна отпустили под домашний арест
По инф. rosbalt.ru   
04 Марта 2021 г.
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В Томске суд отправил под домашний арест мэра Ивана Кляйна. Напомним, 61-летнего градоначальника заподозрили в нечестной работе. А на прошлой неделе ему сделали операцию в НИИ онкологии.

Мэра Томска Ивана Кляйна отпустили под домашний арест

Советский районный суд Томска изменил меру пресечения для мэра Томска Ивану Кляйна, ранее арестованного по делу о превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Как сообщила vtomske.ru адвокат градоначальника Марина Вихлянцева, мера пресечения изменена с содержания под стражей на домашний арест на 6 месяцев.

Мэра Томска задержали утром 13 ноября. Сотрудники ФСБ ворвались прямо на совещание, в котором он участвовал. По версии следствия, Кляйн в 2016 году, работая в интересах ОАО «Томское пиво», которым управляет его супруга, потребовал внести в генплан города фальшивые данные о наличии вокруг земель компании 300-метровой санитарной зоны. Из-за этого отказали бизнесмену, который хотел построить возле завода жилые дома.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, с января 2015 по апрель 2016 года обвиняемый незаконно потребовал от подчиненных без проведения торгов предоставить его дочери муниципальный участок в Томске.

Сейчас Кляйн отстранен от должности мэра. Под арестом он должен находиться до 13 марта. В томском Научно-исследовательском институте онкологии 25 февраля чиновнику провели операцию. Его адвокаты сообщали, что следствие препятствует его лечению.

Иван Кляйн занимал пост мэра Томска с 2013 года. До этого Кляйн возглавлял одно из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири — ОАО «Томское пиво». В течение четырех созывов, с 1997 по 2013 год, Кляйн был депутатом Томской областной думы.

Также было возбуждено уголовное дело против жены Кляйна. СМИ писали, что она пыталась спасти деньги, выбросив в окно спальни подушку с банковскими картами. Ее подозревают в применении насилия к представителю власти.

По инф. rosbalt.ru

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