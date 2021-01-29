|
Глава Владивостока Олег Гуменюк рекомендовал горожанам в пятницу, 29 января, остаться дома, а также без острой необходимости не выезжать на личных машинах.
В четверг и в ночь на пятницу во Владивостоке прошел сильный снег, который сопровождался штормовым ветром.
«Хотелось бы обратиться к руководителям предприятий и организаций. Предусмотрите возможность перевода сотрудников в этот день на удаленный режим работы, либо объявите выходной. Несмотря на то, что школы и детские сады будут работать, просьба к родителям — оставьте детей дома, прогулом неявка на уроки считаться не будет. Ситуация сложная, сейчас все силы дорожной службы брошены на уборку города от снега. Необходимо, чтобы улицы были максимально освобождены от личного автотранспорта», — цитирует слова главы города пресс-служба городской администрации.
По данным мэрии, ночью на дорогах Владивостока работали 148 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники.
«Техника будет работать в круглосуточном режиме до окончательной ликвидации последствий непогоды. Осложняет работу наличие припаркованных автомобилей на проезжей части. Поэтому большая просьба к автомобилистам — с пониманием отнестись к работе техники и убрать свои транспортные средства», — сказал начальник сектора эксплуатации муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий» Антон Горбачев.
- По информации Примгидромета, в минувшие сутки под влиянием активного южного циклона, на значительной территории Приморского края прошел сильный снег с количеством осадков 6-12 миллиметра, наибольшее количество осадков выпало на побережье Лазовского района — 24 миллиметра. Такое количество характеризуется синоптиками как «опасное явление». На южном побережье края ветер усилился до 25-27 метров в секунду, во Владивостоке порывы достигали 29-33, у мысов залива Петра Великого — 38 метров в секунду.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Мэр Владивостока после снегопада попросил всех остаться дома
Глава Владивостока Олег Гуменюк рекомендовал горожанам в пятницу, 29 января, остаться дома, а также без острой необходимости не выезжать на личных машинах.
-
Путешествие по чеховским местам: грядёт вековой юбилей дома-музея писателя в Ялте
В этом году 29 января исполняется 161 год со дня рождения Антона Павловича Чехова, а ещё через два с небольшим месяца — 9 апреля — грядёт вековой юбилей дома-музея Чехова в Ялте.
-
Врачам запретили спать и читать по пути на вызов
Риски заражения, сменная и ночная работа, нервно-эмоциональное и зрительное напряжение, высокая вероятность травм позвоночника, опасность пожаров, ДТП, падения льда и снега с крыш зданий — перечень невзгод, подстерегающих врачей на каждом шагу. Минтруда выпустило обновлённые правила охраны труда медработников.
-
Первый автомобиль миру подарил немецкий конструктор Карл Бенц
135 лет назад, 29 января 1886 года немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль.
-
На доплаты врачам за раннее выявление рака выделили больше миллиарда
Почти 1,2 миллиарда рублей получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования на специальные доплаты врачам и медперсоналу за выявленные новые случаи онкологических заболеваний.
-
«Судьбы звезд очень трагические. Я бы не хотела иметь такую же…»: первая и последняя роль Татьяны Кузьминой
Всего одна роль сделала Татьяну Кузьмину знаменитой. Пусть даже зрители видели Гюльчатай в основном под покрывалом – это не помешало молодой актрисе прославиться на всю страну.
-
Умер Василий Лановой
Умер народный артист СССР Василий Лановой. Он скончался в столичной больнице на 88-м году жизни, подтвердила его супруга Ирина Купченко.
-
Эксперт рассказала о поведении рубля в случае резкого падения доллара
При условии дефолта или неожиданной реформы в США курс валют развивающихся стран резко упадет. При этом, резко устремятся вверх котировки резервных валют — евро, швейцарского франка, фунта стерлингов и иены.
-
В Англии раскопали роскошный сад эпохи Тюдоров
В Великобритании археологи, обследовавшие отведенный под строительство участок, обнаружили остатки богатого поместья времен Тюдоров, включая отлично сохранившиеся следы роскошного сада.
-
Уралу и Сибири пообещали «фантастическое» потепление
Небывалое потепление — на 12-13 градусов выше нормы — пообещали синоптики жителям Урала и Западной Сибири. Температура будет на 12-13 градусов выше нормы.
-
Ретушировать фото на паспорт запретили. Принимаем себя такими, как есть!
В России вступили в силу новые правила выдачи и замены российских паспортов, они уточняют, какой должна быть фотография для документа. Теперь нельзя предоставлять снимок с отредактированным изображением для улучшения внешнего вида лица.
-
Михаил Ефремов перед арестом спрятал деньги и не отдаёт их семье?..
Журналисты узнали о конфликте в семье осужденного Михаила Ефремова из-за денег. Выяснилось, что незадолго до своего задержания артист снял деньги со всех своих счетов и успел их спрятать, положив в банковскую ячейку, доступ к которой имеет только он.
-
Впервые за 15 лет население России сократилось больше чем на полмиллиона человек. Тревожно...
Население России впервые за последние 15 лет сократилось более чем на полмиллиона человек в год. Дело тут во многом и в проклятой коронавирусной инфекции...
-
Фильм «Дорогие товарищи!» получил престижную премию американских критиков
Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» получил премию американского Национального совета кинокритиков.
-
Индусы удивили: придумали стреляющие сапоги!
В интернете появился видеоролик со стреляющими резиновыми сапогами. Изобретение изготовлено в Индии.
-
В Сибири толпа школьников на камеру избила четвероклассника
В городе Бердск Новосибирской области восемь школьников напали на сверстника, идущего с уроков, и начали жестоко его избивать. Учинившие экзекуцию дети снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.
-
Аналитик: Промпроизводство в России упало впервые за 11 лет
Российская промышленность по итогам минувшего года показала спад впервые за последние 11 лет, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
-
К падению Древнего Египта привело стремительное изменение климата?
Исследователи из Университета Базеля (Швейцария) установили причину гибели десятков поселений Египта в поздний римский период. По их мнению, к краху римскую на тот момент провинцию привело стремительное изменение климата.
-
Состояние больного коронавирусом Василия Ланового резко ухудшилось
Состояние народного артиста СССР Василия Ланового резко ухудшилось. Как сообщают СМИ, артиста, заразившегося коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
-
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История самой большой взятки» посмотрело почти 100 млн человек!