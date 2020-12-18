Медведев высказался в стиле Зощенко о хронических проблемах страны

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
«Разнотык» — вот «хроническая беда» России, считает зампредседателя Совбеза, экс-премьер и экс-президент Дмитрий Медведев. (И грустно, и смешно, что тут еще скажешь. Только страдаем от этого "разнотыка" мы с вами... прим. МГ.)
Медведев на заседании комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций объяснил свое высказывание так: «Вроде все занимаются полезным делом. Все „в материале“. Но — разнотык. Многие делают одну и ту же работу, или, во всяком случае, занимаются близкими тематиками».
Медведев добавил при этом: главное — чтобы работа велась согласованно. Он попросил Минздрав и Минобрнауки вместе разработать межведомственный план научных исследований для координации повестки разных ведомств.
По словам Медведева, в текущем году выполняются 30 тематик научных исследований по противодействию антимикробной резистентности.
«Разнотык» — это сборник произведений известного писателя Михаила Зощенко. Книга вышла в 1923 году. В толковом словаре Ожегова «разнотык» — это «несогласованность, полное расхождение в поведении, в поступках».
«Разнотык» — вот «хроническая беда» России, считает зампредседателя Совбеза, экс-премьер и экс-президент Дмитрий Медведев. (И грустно, и смешно, что тут еще скажешь. Только страдаем от этого "разнотыка" мы с вами... прим. МГ.)
Полиция проводит проверку по факту конфликта врача-реаниматолога с отцом девятилетнего ребенка, к которому по вызову и приехала бригада скорой помощи. Оба участника драки, произошедшей в ночь с 12 на 13 декабря, написали заявления друг на друга.
Супруга Евгения Петросяна всё свободное время посвящает уходу за ребёнком, но Татьяна не забывает и о своих страницах в социальных сетях. Совсем недавно Брухунова опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой она очень похожа на героиню сказки «Буратино» – черепаху Тортиллу.
Президент России Владимир Путин дал 17 декабря традиционную большую пресс-конференцию. Глава государства рассказал о своем видении ситуации с отравлением Навального, о коронавирусе, о борьбе с бедностью. Также Путин затронул тему мусорной реформы, а положения дел на Украине и в Армении, анонсировал новые выплаты семьям с детьми, а главное - высказался о том, останется ли у власти.
Московская ГИБДД начала применять видеокамеры, чтобы рассылать водителям штрафы за непристегнутый ремень и разговор по телефону без hands free. С начала декабря за эти нарушения уже выписано более 2 тыс. постановлений.
В России продолжается тенденция к сокращению числа малых и средних предприятий. По состоянию на август 2020 года ликвидировано более 1 миллиона 95 тысяч малых и средних предприятий (МСП). Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за год в России открылись всего лишь 848,5 тысяч новых МСП. Таким образом, общее количество предприятий снизилось примерно на 240 тысяч или на 4,2%.
Образовательно-просветительский международный проект «Вместе. To gather» представляет русскоговорящим детям-билингвалам культурное и научное наследие России. Участие в нем может вдохновить на изучение русского языка детей из разных стран. Проект организован в дистанционном формате при содействии Министерства просвещения Российской Федерации. Партнерскую поддержку оказывают компании-партнеры: цифровая платформа «Умная страна», детский развивающий центр «Академия маленьких наук», группа компаний «Просвещение», Институт русского языка им. А. С. Пушкина в Мадриде и «Центр содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений «Мекеним АЛА-ТОО».
Отравление оппозиционного политика Алексея Навального стало одним из самых заметных событий года. Вокруг этого события много шума, в котором трудно разобраться (сторонники оппозиционера винят во всем Кремль и спецслужбы), его противники бурно все отрицают, говоря о подтасовках и ущербе для репутации России. На днях обнародованы новые результаты журналистского расследования, которые вызвали бурю споров. Что же это за факты? Попробуем разобраться — тщательно стараясь не торопиться с выводами.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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