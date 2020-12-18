Медведев высказался в стиле Зощенко о хронических проблемах страны

«Разнотык» — вот «хроническая беда» России, считает зампредседателя Совбеза, экс-премьер и экс-президент Дмитрий Медведев. (И грустно, и смешно, что тут еще скажешь. Только страдаем от этого "разнотыка" мы с вами... прим. МГ.)

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Медведев на заседании комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций объяснил свое высказывание так: «Вроде все занимаются полезным делом. Все „в материале“. Но — разнотык. Многие делают одну и ту же работу, или, во всяком случае, занимаются близкими тематиками».

Медведев добавил при этом: главное — чтобы работа велась согласованно. Он попросил Минздрав и Минобрнауки вместе разработать межведомственный план научных исследований для координации повестки разных ведомств.

По словам Медведева, в текущем году выполняются 30 тематик научных исследований по противодействию антимикробной резистентности.

«Разнотык» — это сборник произведений известного писателя Михаила Зощенко. Книга вышла в 1923 году. В толковом словаре Ожегова «разнотык» — это «несогласованность, полное расхождение в поведении, в поступках».

По инф. rosbalt.ru

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