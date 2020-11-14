Медсестре из Великобритании предъявили обвинения в убийстве восьми младенцев

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
По данным следствия, 30-летняя Летби, работавшая в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital, может быть причастна к убийству детей в период с июня 2015 года по июнь 2016 года. Женщина в настоящий момент арестована.
Ранее медсестру уже брали под арест дважды, однако затем отпускали на свободу под залог до дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего. Мировой суд Уоррингтона планирует вынести обвинения против подсудимой 12 ноября.
Полиция начала расследование случаев смерти младенцев в больнице Countess of Chester Hospital в мае 2017 года. Руководство медучреждения обратилось в правоохранительные органы после того как выяснилось, что с 2015 по 2016 год детская смертность в больнице выросла на 10% по сравнению со средними показателями.
В результате внутреннего расследования медики обнаружили, что недоношенные дети умерли в из-за сердечной и легочной недостаточности, но их невозможно было реанимировать, кроме того, у младенцев после смерти на руках и ногах были необычные пятна.
Выпускница Честерского университета Люси Летби когда-то была лицом кампании по сбору средств на сумму 3 млн фунтов стерлингов для неонатального отделения женской больницы Ливерпуля.
Друзья и семья Люси Летби после ее первого ареста утверждали, что «добросердечная» неонатальная медсестра невиновна. Они описывали ее как «профессиональную медсестру», которая посвятила себя «работе своей мечты» и «не обидела бы даже муху».
Алла Пугачёва и Максим Галкин по-прежнему проживают в деревне Грязь, где супруги построили настоящий дворец. Его общая площадь составляет почти 3 тысячи квадратных метров. В замке 20 жилых комнат, а спален – пять штук только гостевых!
Даже мы, пенсионеры, сегодня обостренно интересуемся проблемами экономики страны: в чем причина новых кризисов и "застоев", почему так скромны зарплаты наших детей - и наши пенсии? Что ждет Россию завтра? Предприниматель Дмитрий Потапенко регулярно делает смелые экономические прогнозы в наиболее сложные для страны периоды. Ниже он озвучил мнение, что будет с рублем и уровнем жизни в России в ближайшее время.
Изменения климата в России объясняются глобальным потеплением. Как пояснил замглавы Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов, в последние 20 лет усилился процесс таяния льдов в Арктике.
В семье шоумена Гогена Солнцева и предпринимательницы Екатерины Терешкович без скандалов, похоже, не обходится никогда. Широкая публика уже привыкла к регулярным появлениям одиозной пары на разного рода шоу, где они выступают перед общественностью далеко не в самом лучшем свете.
В России составили рейтинг регионов с самыми конфликтными жителями. В списке оказалось 25 пунктов — население стольких городов поучаствовало в исследовании. По итогам оказалось, что больше всего любят поругаться в Челябинске, Краснодаре и Перми.
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Как рассказал журналистам охранник погоста, российский актер театра и кино Дмитрий Певцов приобрел место под могилу на московском Троекуровском кладбище. На одном из участков некрополя похоронен сын актера, погибший в 2012 году в возрасте 22 лет в результате несчастного случая.
Путешествовать по родной стране и миру – такое желание есть у многих людей. Но не все его осуществляют. А наоборот пример в части туристической активности могут показать другим пенсионеры из Казани Сергей и Татьяна. Вот уж заводные люди попались. Им не сидится на месте, они ездят по разным городам и странам, узнают много интересного, фотографируют и ведут любопытный канал о своих приключениях на платформе Яндекс Дзен. Начала эта пара свою блогерскую деятельность здесь с отчета о своей поездке вместе с друзьями в Грузию. Канал, кстати, называется «Мобильные пенсионеры».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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