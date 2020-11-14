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Медсестре из Великобритании предъявили обвинения в убийстве восьми младенцев
По инф. polit.ru   
14 Ноября 2020 г.
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Полиция графства Чешир на северо-западе Великобритании предъявила медсестре Люси Летби обвинения в убийстве восьми младенцев и покушении на жизнь еще 10 новорожденных.

Медсестре из Великобритании предъявили обвинения в убийстве восьми младенцев

По данным следствия, 30-летняя Летби, работавшая в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital, может быть причастна к убийству детей в период с июня 2015 года по июнь 2016 года. Женщина в настоящий момент арестована.

Ранее медсестру уже брали под арест дважды, однако затем отпускали на свободу под залог до дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего. Мировой суд Уоррингтона планирует вынести обвинения против подсудимой 12 ноября.

Полиция начала расследование случаев смерти младенцев в больнице Countess of Chester Hospital в мае 2017 года. Руководство медучреждения обратилось в правоохранительные органы после того как выяснилось, что с 2015 по 2016 год детская смертность в больнице выросла на 10% по сравнению со средними показателями.

В результате внутреннего расследования медики обнаружили, что недоношенные дети умерли в из-за сердечной и легочной недостаточности, но их невозможно было реанимировать, кроме того, у младенцев после смерти на руках и ногах были необычные пятна.

Выпускница Честерского университета Люси Летби когда-то была лицом кампании по сбору средств на сумму 3 млн фунтов стерлингов для неонатального отделения женской больницы Ливерпуля.

Друзья и семья Люси Летби после ее первого ареста утверждали, что «добросердечная» неонатальная медсестра невиновна. Они описывали ее как «профессиональную медсестру», которая посвятила себя «работе своей мечты» и «не обидела бы даже муху».

Polit.ru

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