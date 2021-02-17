Маразм крепчал: дети на уроках играют в разгон акции протеста. Под присмотром силовиков

В Нижневартовске дети засняли необычный урок, который провели для них сотрудники силовых структур. Нескольких мальчиков обрядили в бронежилеты и каски, дав в руки дубинку и щит, а остальные дети исполняли роль агрессивных протестующих

Мальчикам и девочкам предложили швырять в заслоняющихся щитами сверстников мячами, а затем «омоновцы» стали наступать, из-за их спин выскочили взрослые, схватили выбежавшего перед «протестующими» мужчину в полицейской форме и унесли за щиты.

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В российских школах могут появиться специалисты по обсуждению политических тем с учениками. Новая должность будет называться советник директора по воспитанию. Уже с 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе.

Это далеко не первый такой случай. Так, в Екатеринбурге вступающим в Юнармию детям показали, как разгонять недовольных. Представитель военной полиции обо всем процессе подробно рассказал школьникам, многим из которых на вид не больше 10-11 лет.

По легенде учебной демонстрации, четверо молодых людей с палками и бутылками с зажигательной смесью подошли к территории части и «устроили беспорядки перед КПП», чтобы «организовать проникновение на военный объект». Во двор, где разыгрывалось представление, заехали два автомобиля с сотрудниками военной полиции. Они выставили щиты и вскоре задержали «лидера восстания», остальные участники разбежались.

В Челябинске первоклассников нарядили в костюмы ОМОНа на параде профессий. Детям дали в руки дубинки.

А в Татарстане полиция решила потренироваться в разгоне акций протеста на детях. «Нападавшими» на учениях при «разгоне митингов» выступали ученики девятых классов.

В январе нынешнего года пермяки засняли, как дети на спортплощадке у школы имитируют противостояние граждан и правоохранителей со щитами и дубинками. Обе роли, как и в Нижневартовске, исполняли дети. Очевидцу девочки из класса, участвовавшего в занятиях, сообщили, что это был уже второй такой урок. В департаменте образования Перми сообщили, что школьные занятия по разгону протестов с использованием щитов и дубинок, были «тактическими играми на местности».

В Златоусте Челябинской области на церемонии посвящения школьников в кадеты прошло показательное выступление спецназа ФСИН. Ученикам школы № 21 в спортзале продемонстрировали применение приемов разгона демонстрантов. В частности, на видео попал отрывок, где бойцы со щитами выполняют команды: «Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!».

Признаемся честно: таким урокам в школе - не место. Дети вырастут и сами решат, кем им быть. А навязывать школьникам с неокрепшей психикой такую картину мира - разгоны протестующих, дубинки, щиты - это за гранью добра и зла. Наши внуки ходят на занятия для того, чтобы получать знания и развиваться эстетически, физически. А тут им насаждают свыше такие сценарии. Для чего? Чтобы дети, увидев разгон акции протеста, считали это само собой разумеющимся? А где же демократические свободы, прописанные в Конституции?

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По инф. rosbalt.ru

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