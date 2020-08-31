Мамашка убила сына, заткнув ему рот кляпом. В своем уме вообще?!

Жительница Сафоново в Смоленской области убила собственного сына-младенца. Мальчику было шесть месяцев, женщину задержали.

Подозреваемая оказалась многодетной матерью — у нее еще двое детей 11 и 15 лет. В материалах уголовного дела сказано, что она соорудила кляп из салфеток и заткнула им ребенку рот, чтобы не кричал. Чтобы дитя не двигалось, мать положила его в коробку из картона.

Отмечается, что семья неблагополучная, мать за неисполнение родительских обязанностей была девять раз оштрафована.

Что заставлять родителей детей (а прежде всего, матерей) идти на такое? Насколько нужно быть хладнокровными и жестокими, принимая решение лишить жизни ребенка? Можно, конечно, списать все на внешние обстоятельства - нехватку денег, проблемы с жилплощадью... Люди живут от зарплаты до зарплаты, вечно издерганные и замученные, и порой психика у некоторых не выдерживает. Как бороться с этим? Вопрос пока открыт...

А вот еще печальные заголовки на эту тему на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...