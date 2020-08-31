Мамашка убила сына, заткнув ему рот кляпом. В своем уме вообще?!

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Жительница Сафоново в Смоленской области убила собственного сына-младенца. Мальчику было шесть месяцев, женщину задержали.
Подозреваемая оказалась многодетной матерью — у нее еще двое детей 11 и 15 лет. В материалах уголовного дела сказано, что она соорудила кляп из салфеток и заткнула им ребенку рот, чтобы не кричал. Чтобы дитя не двигалось, мать положила его в коробку из картона.
Отмечается, что семья неблагополучная, мать за неисполнение родительских обязанностей была девять раз оштрафована.
Что заставлять родителей детей (а прежде всего, матерей) идти на такое? Насколько нужно быть хладнокровными и жестокими, принимая решение лишить жизни ребенка? Можно, конечно, списать все на внешние обстоятельства - нехватку денег, проблемы с жилплощадью... Люди живут от зарплаты до зарплаты, вечно издерганные и замученные, и порой психика у некоторых не выдерживает. Как бороться с этим? Вопрос пока открыт...
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При проведении в районе Анапы археологических исследований, которые организованы при строительстве и реконструкции автомобильной дороги А-290 Новороссийск — Керчь, ученые на месте античной усадьбы нашли древнюю дорогу.
Певица Валерия женила младшего сына Арсения Шульгина. Арсению и его избраннице Лиане Волковой по 21 году. В пятницу, 28 августа, молодые люди оформили отношения официально. Шульгин и Волкова расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы.
Заканчивается лето, наступает осень и многие в это время уже находятся в предвкушении празднования Нового года. Конечно, долгожданный день хочется отметить ярко, незабываемо, и поэтому подготовку к нему стоит начинать заранее. К примеру, подумать о пиротехнической атрибутике. Сколько ее надо – наметить, когда она будет использована и т.д. В числе разных эффектных и, что для многих очень важно, недорогих фейерверков неплохо обратить внимание и на римские свечи. Приобрести такую пиротехнику не сложно, можно купить римские свечи в Санкт-Петербурге и во многих других городах и территориях меньше. А что такие свечи собой представляют?
Территория республики Тыва расположена на высокогорном плато между отрогами Саянских гор. Сюда ведут только две автомобильные дороги из России и одна из Монголии. Такая труднодоступность позволила тувинцам сохранить не только первозданную природу, но и свою национальную самобытность.
В одном из приютов Екатеринбурга детей заставляют мыть полы с хлорными таблетками без перчаток. (Нет, никуда не годится такая дисциплина в детском приюте. Дети - это в первую очередь дети, и такой издевки над собой они точно не заслуживают. - прим. МГ.)
Гость из будущего и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин жонглирует названиями кораблей и ракет-носителей в интервью РИА «Новости»: «Нам, если и делать замену «Союзу МС» для обслуживания орбитальных станций, потому что эксплуатация «Орла» будет дороговата для этих целей, нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации – что-то по типу «Бурана» с возможностью посадки на взлётно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам. Корпорация «Энергия» и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники. «Союз МС», конечно, ещё послужит. Он постоянно модернизируется. Но бесконечная модернизация губительна для развития космической техники. Электрическая лампочка появилась не в результате модернизации свечей».
Свой день рождения Татьяна Клюева отпраздновала 25 августа. К 69 годам она успела стать одной из самых известных актрис Советского Союза, поработать продавцом обуви и даже попытать счастье в бизнесе. Давайте вместе вспомним о судьбе «Варвары-красы».
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