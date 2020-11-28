Мадс Миккельсен сыграет роль, «отобранную» у Джонни Деппа

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Популярная телеведущая, политик, общественный деятель Ксения Собчак в 2019 году вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Церемония бракосочетания была организована самой Собчак, поэтому неудивительно, что свадьба состоялась в пятницу 13-го числа, а жених и невеста в ЗАГС приехали на настоящем...
Палеонтологи впервые описали динозавров, окаменевшие останки которых были обнаружены в Ирландии. Они сохранились в отложениях нижнего (лейаского) отдела юрского периода в графстве Антрим на территории Северной Ирландии. Это одна из самых западных находок динозавров в Европе.
В Перми родителям погибшей 11-летней девочки назначили денежную компенсацию морального вреда. Суд посчитал, что трагедия произошла из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками спорткомплекса своих обязанностей.
Английский считается лидером среди иностранных языков. И изучать его не только просто интересно для расширения кругозора, но еще и необходимо, ведь это открывает большие возможности. Например, можно сделать хорошую карьеру в совместном предприятии или за границей, в целом повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, самостоятельно изучать специализированную литературу на английском, путешествовать по англоговорящим странам, всё понимая и без трудностей общаясь с носителями языка, понимать также можно фильмы, книги, тексты песен и т.д.
История пищевой упаковки в том или ином виде насчитывает несколько тысячелетий. Продукты нуждаются в хранении, особенно во время путешествий, дальней пастьбы, войны и охоты, когда использование традиционных контейнеров для еды и жидкостей практически невозможно. Это даёт основания полагать, что упаковка возникла вместе с осознанным отношением к продуктам питания.
Дряблая обвисшая кожа смотрится не слишком привлекательно. И с этой проблемой может столкнуться любой человек. Главные причины, приводящие к утрате эластичности и провисанию кожи – быстрый сброс массы тела и возрастные изменения. Для подтягивания обвисшей кожи можно воспользоваться несколькими эффективными способами, описанными ниже.
В 2022 году жители Севастополя начнут платить налог на имущество физлиц — квартиры, комнаты, жилые дома, гаражи и машино-места, хозяйственные постройки площадью до 50 квадратных метров. Новый закон утвердили депутаты Заксобрания Севастополя.
Пора продолжить наше шествие по культурному Интернету. В нынешней подборке нашлось место прославленному спектаклю «Мы, герои», лучшим хитам симфонической музыки и народным танцам из разных уголков нашей страны.
На телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» пройдет марафон фильмов с Нонной Мордюковой — 25 ноября народной артистке СССР исполнилось бы 95 лет. Зрителям покажут четыре картины, в которых актриса «совершенно по-разному смогла показать сочетание недюжинной силы и мягкой женственности».
В 90-е годы Николай Травкин был известным политиком, основателем и лидером Демократической партии России, депутатом Госдумы, главой родного Шаховского района Подмосковья и много кем еще. На разговор Николай Ильич согласился неохотно: дескать, кругом полно экспертов, рассуждающих о событиях в стране и мире, а я – обычный пенсионер.
Подслушал случайно очень эмоциональный разговор о неравенстве: дескать, слишком хорошо живут всякие Герои, инвалиды и ветераны войны, почетные граждане города и области. Надо бы у них надбавки убрать и разделить между всеми…
В начале 2016 года главу карельского «Мемориала» историка Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях. Его держали в СИЗО и психиатрических клиниках. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Известные политики, журналисты, представители сферы культуры и науки подписали в поддержку Дмитриева письмо. 24 ноября должно состояться очередное заседание по делу главы карельского «Мемориала». Ниже публикуются совершенно разные точки зрения известных писателей о нашумевшей истории. Свое мнение озвучили Борис Евсеев, Ефим Бершин, Евгений Попов, Дмитрий Стахов, Виктор Есипов, Денис Драгунский, Лилия Газизова и Юрий Милославский.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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