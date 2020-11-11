Джонни Депп лишился роли в фильме, но гонорар за неё все равно получит

Студия Warner Bros. выплатит актеру Джонни Деппу полный гонорар за роль темного волшебника Геллерта Гриндельвальда, от которой попросила его отказаться.

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По условиям контракта, Депп должен получить гонорар даже в том случае, если производство фильма не было завершено или на его роль взяли другого актера. Депп успел провести на съемках только день, однако получит гонорар за весь фильм (около 10 млн долларов).

Ранее СМИ сообщали, что Депп формально отказался от роли сам, однако сообщил, что уйти его попросила киностудия. Решение было принято после того, как актер проиграл в суде дело о клевете против газеты The Sun, написавшей, что он якобы избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.

По инф. rosbalt.ru

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