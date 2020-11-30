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Лукашенко заявил, что больным коронавирусом надо «лечить психику»
По инф. rosbalt.ru   
30 Ноября 2020 г.
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При лечении коронавирусных инфекций надо делать упор на психику пациентов. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко с медиками COVID-больницы.

Лукашенко заявил, что больным коронавирусом надо «лечить психику»

«Главное при лечении этих больных — это психика. Паника, психика и, как я говорил, коронапсихоз — сейчас уже все этот термин усвоили», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что укрепился в своих убеждениях. «Некоторые из вас, которые, будем говорить откровенно, мало верили в то, что я говорил, наконец-то поняли, что я в чем-то был прав», — отметил лидер Белоруссии.

«Если надо отгородиться от кого-то — закрывают границу под видом ковида, если кто-то на кого-то хочет надавить политически — используют ковид», — пояснил Лукашенко, подчеркнув, что коронавирус давно перестал быть только медицинской проблемой.

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