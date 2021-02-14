Лукашенко: «Умные люди давно перешли на кнопочные телефоны»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «умные люди» уже давно перешли на кнопочные телефоны.

По его версии, власти США ведут слежку за пользователями смартфонов, а через «двенадцатые смартфоны» и айфоны возможно «каждую минуту» отследить местонахождение человека.

«Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам? Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», — подытожил Лукашенко на форуме о социально-экономическом развитии страны.

Отметим, пять лет назад белорусский лидер называл «гаджеты, айфоны и плафоны» новейшими технологиями, которые следует развивать для благосостояния страны.

В чем-то Александр Григорьевич, конечно, прав. Конечно же, использование современных телефонов заметно облегчает работу сотрудникам правоохранительных органов при поимке преступников и поиске подозреваемых. При помощи геолокации отследить местонахождение человека - проще простого. Поэтому все мы в какой-то степени живем на поводке. И на этом минусы мобильников не заканчиваются. Они ухудшают зрение, способствуют формированию второго подбородка и просто дают вредное для здоровья излучение. Но зато как удобно всегда и везде быть на связи со всем миром и по нажатию одной кнопки узнавать все обо всем.



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По инф. rosbalt.ru

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