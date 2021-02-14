Лукашенко: «Умные люди давно перешли на кнопочные телефоны»

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
«Уходить ли Путину?» Политолог реконструирует логику президентского окружения
2021-01-18-02-22-01
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
В Подмосковье массово продают особняки. Элита готовится к побегу из России?
2021-01-18-01-28-11
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Лукашенко: «Умные люди давно перешли на кнопочные телефоны»
По инф. rosbalt.ru   
14 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «умные люди» уже давно перешли на кнопочные телефоны.

Лукашенко: «Умные люди давно перешли на кнопочные телефоны»

По его версии, власти США ведут слежку за пользователями смартфонов, а через «двенадцатые смартфоны» и айфоны возможно «каждую минуту» отследить местонахождение человека.

«Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам? Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», — подытожил Лукашенко на форуме о социально-экономическом развитии страны.

Отметим, пять лет назад белорусский лидер называл «гаджеты, айфоны и плафоны» новейшими технологиями, которые следует развивать для благосостояния страны.

В чем-то Александр Григорьевич, конечно, прав. Конечно же, использование современных телефонов заметно облегчает работу сотрудникам правоохранительных органов при поимке преступников и поиске подозреваемых. При помощи геолокации отследить местонахождение человека - проще простого. Поэтому все мы в какой-то степени живем на поводке. И на этом минусы мобильников не заканчиваются. Они ухудшают зрение, способствуют формированию второго подбородка и просто дают вредное для здоровья излучение. Но зато как удобно всегда и везде быть на связи со всем миром и по нажатию одной кнопки узнавать все обо всем.

А вот ссылки на эту тему. Почитайте, не поленитесь!

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 