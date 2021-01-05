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Лукашенко обвинили в «заказе» убийства Шеремета и организации покушений в Европе
По инф. rosbalt.ru   
05 Января 2021 г.
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Бывший глава белорусского КГБ Вадим Зайцев и спецназовцы из «Альфы» могли обсуждать устранение политических противников президента Александра Лукашенко.  (Так ли плох и жаден до власти "батька", что даже готов пойти на такие вещи? Не будем спешить с выводами, а просто примем к сведению информацию, к тому же интересно, как отреагирует на это заявление сам Александр Григорьевич. - прим. МГ.)

Лукашенко обвинили в «заказе» убийства Шеремета и организации покушений в Европе

Запись разговора опубликовало освещающее события в Евросоюзе издание EUeuobserver.

Мужчина, идентифицированный журналистами как главный кэгэбэшник, заявил собеседникам, что деньги на «убойные» задачи есть — $1,5 млн. «Хочу видеть результат», — требует «Зайцев».

Речь идет в том числе о применении взрывчатки и ядов, будто бы случайно поломке автомобилей тех, кого невзлюбил глава государства. В ходе разговора называются «цели» для устранения — известный журналист Павел Шеремет, обсуждалось нападение на него в России.

В Германии «альфовцы» должны были убить и таких критиков Лукашенко, как Олег Алкаев, Владимир Бородач и Вячеслав Дудкин, утверждается в статье.

СМИ сообщает, что разговор подлинный и относится к 2012 году. На Запад его передал экс-сотрудник антитеррористического спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар.

Напомним, Павла Шеремета уже нет в живых — журналист был убит в столице Украины Киеве в 2016 году. Автомобиль Шеремета был подорван, настоящие ответственные за это преступление так и не были найдены.

Напомним, что Лукашенко вооружился автоматом и дал оружие своему несовершеннолетнему сыну Николаю, пытаясь показать, что он «крепкий орешек» и протестующие не вынудят его на отставку.

По инф. rosbalt.ru

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