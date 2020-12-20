Лолита готова уехать из России, чтобы снова начать выступать

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Для Лолиты Милявскойуходящий год оказался непростым. Оставшись без концертов в России, Лолита решила заработать за рубежом. Артистка призналась, что вскоре планирует улететь в Дубай, где ее всегда рады видеть с концертами.
По словам звезды, нынешний год оказался серьезной проверкой на прочность для многих знаменитостей. И для нее в том числе.
– Я очень устала за этот год, – говорит звезда. – У меня не было передышки, поэтому я мечтаю отдохнуть после Нового года. Уходящий год оказался психически тяжелым для всех. Дополнительную усталость для мозга придавало еще то, что я не разрешала себе распускать нюни, впадать в депрессию и вообще начинать злиться. Я дала себе такую установку и, мне кажется, с этим замечательно справилась. Конечно, этот странный год мы запомним надолго.
Похудевшая артистка приводит в восторг поклонников. Впрочем, Милявская заявляет: «пышкой» она нравилась себе не меньше.
– Сейчас я просто вернулась в свою форму, в которой находилась десять лет назад, – говорит звезда. – Вообще я люблю себя любую. И когда толстая была, и когда худая. Меня нисколько не смущало, что там и как. Если я поправлялась и становилась «бомбочкой», наоборот, всегда подчеркивала свою полноту намеренно. Мне было интересно обыгрывать свои формы на сцене. Это совершенно нормально, когда человек себе нравится. Я не кокетничаю: мне параллельно, что и кто думает вокруг. Я всегда ходила так, как мне удобно.
В конце декабря певица отправится в Арабские Эмираты.
– В связи с тем, что здесь полетели все корпоративы, я действительно уеду в Дубай, – говорит Лолита. – У меня будет там концерт в новогоднюю ночь. Он был запланирован заранее. Дай Бог, чтобы тамошние власти не ввели никаких ограничений и людей на карантин не посадили. Отработаю, а потом останусь там на отдых. Я заслужила себе его, мне он необходим.
Для Лолиты Милявской уходящий год оказался непростым. Оставшись без концертов в России, Лолита решила заработать за рубежом. Артистка призналась, что вскоре планирует улететь в Дубай, где ее всегда рады видеть с концертами.
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