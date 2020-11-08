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Лолита Милявская похудела, обратившись к хорошему эндокринологу
Анастасия ШИЛОВА   
08 Ноября 2020 г.
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После развода певица Лолита Милявская на какое-то время почти перестала появляться на публике. Конечно же, это породило массу слухов.

Лолита Милявская похудела, обратившись к хорошему эндокринологу


Одни утверждали, что на фоне депрессии у Милявской начались проблемы с алкоголем, другие были уверены, что ей просто хочется побыть в одиночестве, и поэтому она почти не покидает свой загородный дом.

Для тех, кто пропустил все события, напомним, что развод с пятым мужем Дмитрием Ивановым Лолите действительно дался нелегко. Здесь было всё - и скандалы, и взаимные обвинения в изменах, и даже попытка признать союз недействительным, так как Иванов, вступая в брак с Милявской, уже состоял в гражданском браке с другой женщиной. Однако потом адвокат объяснил певице, что процесс в таком случае может сильно затянуться, и она отказалась от этой идеи.

Что касается слухов, то в действительности всё оказалось с точностью до наоборот. Лолита изменилась в лучшую сторону. Например, она похудела на 17 кг. По её словам, это произошло без особых усилий: «Никаких диет и спорта, просто вес постепенно уходил».

Лолита связывает это с тем, что она обратилась к врачу-эндокринологу, которого нашла по совету подруги. Выяснилось, что у певицы, которая почти всегда была «женщиной в теле», имеются серьёзные проблемы с обменом веществ, и именно поэтому ей не удаётся сбросить вес (это не говоря уже о прочих проблемах со здоровьем, которые неизбежны при нарушениях гормонального фона). Получив лечение, 56-летняя певица не только похудела, но и почувствовала себя намного лучше.

Теперь Лолита рекомендует всем женщинам, особенно предпенсионного возраста и старше, не избегать общения со специалистами и не полагаться на одни только диеты, которые могут ещё больше подорвать здоровье.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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