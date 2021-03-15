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Лыжник трижды «случайно» упал для победы Лукашенко в гонке
По инф. rosbalt.ru   
15 Марта 2021 г.
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Курьезные новости из Беларуссии. Александр Лукашенко «победил» в лыжной гонке, после того как соперник трижды «случайно» упал на финише.

Еще одна «победа» Лукашенко: участник лыжной гонки трижды «случайно» упал, чтобы не обогнать президента

Гонка состоялась в рамках праздника «Минская лыжня 2021». Лукашенко на лыжах принял участие в соревновании. На кадрах видно, как вместе с другими лыжниками он подъезжает к финишу. Один из спортсменов внезапно несколько раз падает, чтобы не обогнать Лукашенко.

Интересно, что Лукашенко ехал к финишу уже с медалью. Ранее в эстафете по биатлону команда президента заняла первое место.

Напомним, в Белоруссии с августа 2020 года продолжаются протесты против результатов президентских выборов. По официальным итогам, победу одержал Александр Лукашенко, занимающий пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными, а победу Лукашенко нечестной. В последнее время массовые протесты прекратились, действия оппозиции приобрели локальный характер.

По инф. rosbalt.ru

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