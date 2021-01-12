ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Любитель птиц нашел огромный клад кельтских золотых монет
По инф. polit.ru   
12 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Наблюдавший за птицами англичанин нашел самый крупный клад кельтских золотых монет на территории Великобритании.

Любитель птиц нашел самый большой в истории Великобритании клад кельтских золотых монет

На востоке Англии мужчина при помощи бинокля наслаждался зрелищем того, как две сороки нападали на крупного канюка. Когда птицы скрылись из поля зрения, он посмотрел вниз и заметил что-то блестящее на недавно вспаханном поле.

Подняв из борозды грязный кружок, он подумал было, что это старая металлическая шайба, но в его руке оказалась золотая монета. В нескольких десятках сантиметров он увидел еще одну.

Тогда любитель природы вспомнил о другом своем увлечении — любительской археологии — и отправился домой за металлоискателем. Обследовав место находки, он быстро нашел еще две монеты, а потом обнаружил особо сильный сигнал в одной точке и начал копать. В 45 сантиметрах под поверхностью земли он увидел еще один круглый объект, похожий на медный браслет. Но когда он поднял его, наружу посыпалось большое количество золотых монет. Предмет оказался ободком римской вазы или кувшина, который был заполнен монетами и закопан.

Кладоискатель наполнил монетами две сумки и отнес их домой, а после уведомил о находке власти. Всего в кладе оказалось около 1300 золотых монет, это кельтские статеры I века нашей эры. По словам специалистов, стоимость одной такой монеты может достигать 880 долларов в зависимости от степени сохранности. Предыдущий рекорд по количеству кельтских золотых монет принадлежал кладу из Уикхэм-Маркета в графстве Саффолк, в 2008 году там обнаружили 850 монет.

Еще о находках монет в разных уголках мира:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 