Любитель птиц нашел огромный клад кельтских золотых монет

Наблюдавший за птицами англичанин нашел самый крупный клад кельтских золотых монет на территории Великобритании.

На востоке Англии мужчина при помощи бинокля наслаждался зрелищем того, как две сороки нападали на крупного канюка. Когда птицы скрылись из поля зрения, он посмотрел вниз и заметил что-то блестящее на недавно вспаханном поле.

Подняв из борозды грязный кружок, он подумал было, что это старая металлическая шайба, но в его руке оказалась золотая монета. В нескольких десятках сантиметров он увидел еще одну.

Тогда любитель природы вспомнил о другом своем увлечении — любительской археологии — и отправился домой за металлоискателем. Обследовав место находки, он быстро нашел еще две монеты, а потом обнаружил особо сильный сигнал в одной точке и начал копать. В 45 сантиметрах под поверхностью земли он увидел еще один круглый объект, похожий на медный браслет. Но когда он поднял его, наружу посыпалось большое количество золотых монет. Предмет оказался ободком римской вазы или кувшина, который был заполнен монетами и закопан.

Кладоискатель наполнил монетами две сумки и отнес их домой, а после уведомил о находке власти. Всего в кладе оказалось около 1300 золотых монет, это кельтские статеры I века нашей эры. По словам специалистов, стоимость одной такой монеты может достигать 880 долларов в зависимости от степени сохранности. Предыдущий рекорд по количеству кельтских золотых монет принадлежал кладу из Уикхэм-Маркета в графстве Саффолк, в 2008 году там обнаружили 850 монет.

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Polit.ru

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