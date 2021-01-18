Леонид Якубович в своей биографии рассказал о поездке в Чечню

Ведущий популярной телеигры «Поле чудес» Леонид Якубович выпустил книгу «Плюс минус 30. Невероятные и правдивые истории из моей жизни».

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2020 год стал для Якубовича юбилейным: ему исполнилось 75 лет, а телешоу «Поле чудес» – 30.

– Я сам не знаю: в плюс или в минус эти тридцать лет. И это связано не только с программой, а вообще по жизни, – рассказал Якубович. – В названии есть слово «невероятные», но это не значит, что истории не правдивые. Они правдивые на сто процентов.

Леонид Аркадьевич решил сам о себе рассказать, поскольку читает в интернете много нового о своей жизни, чего и не было. Есть в книге и воспоминания о поездках в горячие точки, например в Чечню. Сын Якубовича Артем, прочитав книгу, сказал отцу: «Это грустная книжка». Хотя...

– Прочитав ее, все мои родные хохотали как сумасшедшие. Мне звонили друзья, говорили, что, читая книгу, всю ночь не могли уснуть – так смеялись, – делится Якубович. – Я выкупил у издательства книг пятьдесят, все раздал, подарил, дома осталась пара экземпляров.

По словам телеведущего, он сам не понимает, как написал книгу:

– Когда я пишу, то впадаю в иной мир. Все знают, что в мой кабинет в этот момент нельзя входить. Я понятия не имею, кто написал это. Моя рука двигалась физически, но недавно прочитал в самолете книгу и удивился. Знаете, я пожалел, что в свое время не вел дневники. Настанет время, когда в комнатушке по-старчески сядешь с чашкой чая и мучительно будешь вспоминать, что же было в твоей жизни. Из головы даты и кое-какие события вылетают. Вести дневники людям лень не позволяет. А я бы этому учил людей еще в школе.

По инф. Sobesednik.ru

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