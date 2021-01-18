Леонид Якубович в своей биографии рассказал о поездке в Чечню

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
– Я сам не знаю: в плюс или в минус эти тридцать лет. И это связано не только с программой, а вообще по жизни, – рассказал Якубович. – В названии есть слово «невероятные», но это не значит, что истории не правдивые. Они правдивые на сто процентов.
Леонид Аркадьевич решил сам о себе рассказать, поскольку читает в интернете много нового о своей жизни, чего и не было. Есть в книге и воспоминания о поездках в горячие точки, например в Чечню. Сын Якубовича Артем, прочитав книгу, сказал отцу: «Это грустная книжка». Хотя...
– Прочитав ее, все мои родные хохотали как сумасшедшие. Мне звонили друзья, говорили, что, читая книгу, всю ночь не могли уснуть – так смеялись, – делится Якубович. – Я выкупил у издательства книг пятьдесят, все раздал, подарил, дома осталась пара экземпляров.
По словам телеведущего, он сам не понимает, как написал книгу:
– Когда я пишу, то впадаю в иной мир. Все знают, что в мой кабинет в этот момент нельзя входить. Я понятия не имею, кто написал это. Моя рука двигалась физически, но недавно прочитал в самолете книгу и удивился. Знаете, я пожалел, что в свое время не вел дневники. Настанет время, когда в комнатушке по-старчески сядешь с чашкой чая и мучительно будешь вспоминать, что же было в твоей жизни. Из головы даты и кое-какие события вылетают. Вести дневники людям лень не позволяет. А я бы этому учил людей еще в школе.
Большую часть своей жизни схимонахиня Макария провела в селе Темкино Смоленской области. Именно поэтому матушку еще называли Макарией Темкинской или Смоленской. К старице до последнего дня приезжали паломники, желающие исцелиться от недугов или узнать будущее. Некоторые из предсказаний Макарии удалось зафиксировать. Так, монахиня утверждала, что «Россия никогда не погибнет», потому как «Господь ее просветит».
Антиковидная вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech в этом году, скорее всего, в Россию не поступит. На государственном уровне закупок вакцины не планируется. Напомним, массовая вакцинация населения сейчас - тема горячая, президент поручил провести ее как можно скорее...
По меньшей мере у 13 граждан Израиля, привитых от новой коронавирусной инфекции первой дозой вакцины Pfizer, развился лицевой паралич. Подобные случаи встречаются все чаще. Это указано в отчете министерства здравоохранения страны.
В Бурятии кот не бросил хозяина во время пожара и тем самым помог его спасти. (И это еще раз доказывает слова ученых о том, что все-таки кошки - не самые глупые домашние животные, как ни крути - прим. МГ.)
В ближайшие дни большинство регионов России окажутся во власти аномальных холодов. Отклонение от нормы до 15 градусов ждет европейскую территорию страны, на азиатской и вовсе до 18 градусов, рассказали в Гидрометцентре России.
Прошло уже более 3 лет, как не стало легендарного сатирика и актёра Михаила Задорнова. Недавно Елена Бомбина в память о муже написала книгу «Другой Задорнов», в которой раскрыла малоизвестные факты из жизни артиста.
Судьба оказалась жестока к Валентине Караваевой. Многообещающая актриса могла стать одной из заметных звёзд советского кино, но она лишилась любимой профессии из-за аварии, которая оставила страшный шрам на её лице.
7 ноября 1918 года, в день первой годовщины Октябрьской революции, на Советской площади (ныне Тверской), напротив здания Моссовета, состоялась торжественная церемония открытия «Монумента советской Конституции». С тех пор много воды утекло, и вот спустя десятки лет художница Елизавета Коновалова расскажет всем историю монумента.
С 16 января вся сфера обслуживания на Украине переходит исключительно на украинский язык. Перейти на другой язык можно будет только по просьбе самого клиента.Соответствующая норма закреплена в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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