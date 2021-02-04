Лечащий врач Юлии Началовой назвал истинную причину смерти артистки

Василий Шуров, лечащий врач ушедшей из жизни почти два года назад певицы Юлии Началовой, рассказал, что именно стало причиной ее смерти. Напомним, артистка умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет из-за воспалительного процесса.

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– Юлия из-за подагры привыкла терпеть боли. Перетерпела в итоге гангрену до стадии «всасывания» в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, а Юлия к тому моменту уже находилась без сознания – было поздно. Начался сепсис, – пояснил он.

Шуров отметил, что все началось с ранки на пальце ноги. По его словам, необходимо было убрать участок некроза, но убедить певицу в том, что промедление смертельно опасно, не удалось. Врач назвал Началову «девочкой, которая хотела ходить только на каблучках». У исполнительницы в голове не укладывалось, что она «будет как киборг», заявил он.

– У нее, вроде, был какой-то частный хирург, ездил к ней [домой], консультировал. Процесс заражения запустился, уже не о пальце шла речь, – уточнил эксперт.

По инф. argumenti.ru

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