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Лечащий врач Юлии Началовой назвал истинную причину смерти артистки
По инф. argumenti.ru   
04 Февраля 2021 г.
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Василий Шуров, лечащий врач ушедшей из жизни почти два года назад певицы Юлии Началовой, рассказал, что именно стало причиной ее смерти. Напомним, артистка умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет из-за воспалительного процесса.

Лечащий врач Юлии Началовой назвал истинную причину смерти артистки


– Юлия из-за подагры привыкла терпеть боли. Перетерпела в итоге гангрену до стадии «всасывания» в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, а Юлия к тому моменту уже находилась без сознания – было поздно. Начался сепсис, – пояснил он.

Шуров отметил, что все началось с ранки на пальце ноги. По его словам, необходимо было убрать участок некроза, но убедить певицу в том, что промедление смертельно опасно, не удалось. Врач назвал Началову «девочкой, которая хотела ходить только на каблучках». У исполнительницы в голове не укладывалось, что она «будет как киборг», заявил он.

– У нее, вроде, был какой-то частный хирург, ездил к ней [домой], консультировал. Процесс заражения запустился, уже не о пальце шла речь, – уточнил эксперт.

По инф. argumenti.ru

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