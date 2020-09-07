Лаврову ситуация с Навальным напомнила «историю со Скрипалями»

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Лавров указал, что тогда Лондон представил свои данные странам ЕС. При этом, подчеркнул глава МИДа, Москве нечего скрывать, но до сих пор Россия не получила никакой конкретной информации по Навальному от Германии.
«Нам нечего скрывать. Напомню еще раз, что как только Алексей Навальный почувствовал на борту самолета недомогание, были приняты немедленные меры по посадке самолета, в аэропорту уже ждала скорая помощь», — цитирует РИА «Новости» слова Лаврова. В больнице, продолжил он, Навального сразу же подключили к ИВЛ и приняли все другие необходимые меры.
В целом в омской больнице Навальный провел менее двух суток и все это время от России требовали разъяснений. При этом, как только Навальный оказался в берлинской клинике, более недели никто никаких объяснений не требовал.
Лавров подчеркнул, что в ситуации с Навальным все развивается по старым сценариям. Россию обвиняют «с публичных трибун», а официальные обращения Москвы с просьбой предоставить информацию — игнорируют.
Напомним, Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Омские медики не нашли никаких ядов и назвали причиной состояния Навального «нарушение обмена веществ». Затем Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
"Отравление Скрипалей" стало, пожалуй, одним из самых громких происшествий 2018 года. Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва эти обвинения категорически отвергла и заявила, что отравление является провокацией, которая могла быть организована спецслужбами самой Великобритании или США. А отправление Алексея Навального, скорее всего, станет одним из самых громких происшествий года нынешнего. Слишком уж все неоднозначно, да и произошло за месяц до выборов...
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