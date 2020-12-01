Ксения Собчак не ходит в маске «из принципа»

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала свою фотографию без маски во время посещения постановки «Братья Карамазовы» в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

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В своем Инстаграме она пояснила подписчикам, что не носит маску из-за выработавшихся у нее антител к коронавирусу.

— У меня антитела, и я переболела. Могу ходить везде и всегда ближайшие полгода, — написала она.

Напомним, что пока нет официальных данных о том, сколько времени в организме человека после болезни «живут» антитела, так же, как нет и однозначного понимания ситуации с повторными заражениями.

По инф. rosbalt.ru

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