Крупнейшую в России зимнюю выставку тюльпанов продлили до 21 марта

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Выставка «Репетиция весны» в ботаническом саду «Аптекарский огород» на проспекте Мира в Москве продлится до 21 марта.
«До 21 марта 2021 года в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» продлили «Репетицию весны» — крупнейшую в России зимнюю выставку тюльпанов и других весенних растений и самое популярное ежегодное событие. Около 10 тыс. тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилии, луки, персик, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии, миндаль и прочие растения расцвели на два месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Там добавили, что ежегодную «Репетицию весны» посетители любят в том числе за эффектные цветочные фотозоны, которые «переносят» посетителей в красочные Нидерланды.
«Репетиция весны» — это самый масштабный в стране зимний праздник наиболее модных, эффектных и новых видов и сортов тюльпанов с поразительной гаммой оттенков и ароматов: одни пахнут арбузами, другие карамелью, третьи яблоками. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие — на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя», — заключили в пресс-службе.
А вот что еще можно почитать об этих прекрасных цветах на нашем сайте:
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