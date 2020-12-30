Саратовская кондитерская фабрика намерена уволить почти 300 человек

Крупнейшая в Саратовской области кондитерская фабрика «Саратовская» («Консар») в феврале и марте следующего года планирует уволить 272 сотрудника. (Десятки людей таким образом останутся без работы, не позавидуешь... прим. МГ.)

Об этом рассказала пресс-секретарь — советник министра труда и социальной защиты региона Елена Григорьева.

Еще в конце октября предприятие проинформировало о том, что 580 рабочих фабрики с 26 октября по 31 декабря находились в простое по вине работодателя. В декабре фабрика уточнила, что в простое остаются 147 из 273 сотрудников.

Собеседница агентства добавила, что ранее в декабре прошла встреча представителей инвестора — ООО «Мясокомбинат «Дубки» — с трудовым коллективом. Работникам фабрики предложили работу на предприятии инвестора. 205 работников из ранее находившихся в простое уже трудоустроены.

По словам Григорьевой, фабрика также сообщила в центр занятости, что режим простоя для 237 работников будет продлен с 11 января по 17 марта 2021 года. А в феврале и марте компания намерена уволить 272 сотрудников, в том числе 70 пенсионеров и 59 граждан предпенсионного возраста.

Предприятие в ближайшее время предположительно могут признать банкротом, а его активы отойдут «Дубкам».

Увы, пандемия коронавируса привела к приостановке деятельности и банкротствам сотен компаний по всей стране. Можно ли было избежать? Да вряд ли, уж слишком все неудачно сложилось в этом году в сфере экономики. Тут и ослабление рубля, и вирус, и снижение покупательского спроса - все сыграло свою роль. Только вот в результате столько людей останутся без работы, и пенсионеры в том числе, а ведь им найти новое место потом ой как не просто будет...

Новости из Саратова и Саратовской области - по ссылке.



Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...