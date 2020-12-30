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Саратовская кондитерская фабрика намерена уволить почти 300 человек
По инф. rosbalt.ru   
30 Декабря 2020 г.
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Крупнейшая в Саратовской области кондитерская фабрика «Саратовская» («Консар») в феврале и марте следующего года планирует уволить 272 сотрудника. (Десятки людей таким образом останутся без работы, не позавидуешь... прим. МГ.)

Крупнейшая саратовская кондитерская фабрика намерена уволить почти 300 человек

Об этом рассказала пресс-секретарь — советник министра труда и социальной защиты региона Елена Григорьева.

Еще в конце октября предприятие проинформировало о том, что 580 рабочих фабрики с 26 октября по 31 декабря находились в простое по вине работодателя. В декабре фабрика уточнила, что в простое остаются 147 из 273 сотрудников.

Собеседница агентства добавила, что ранее в декабре прошла встреча представителей инвестора — ООО «Мясокомбинат «Дубки» — с трудовым коллективом. Работникам фабрики предложили работу на предприятии инвестора. 205 работников из ранее находившихся в простое уже трудоустроены.

  • По словам Григорьевой, фабрика также сообщила в центр занятости, что режим простоя для 237 работников будет продлен с 11 января по 17 марта 2021 года. А в феврале и марте компания намерена уволить 272 сотрудников, в том числе 70 пенсионеров и 59 граждан предпенсионного возраста.

Предприятие в ближайшее время предположительно могут признать банкротом, а его активы отойдут «Дубкам».

Увы, пандемия коронавируса привела к приостановке деятельности и банкротствам сотен компаний по всей стране. Можно ли было избежать? Да вряд ли, уж слишком все неудачно сложилось в этом году в сфере экономики. Тут и ослабление рубля, и вирус, и снижение покупательского спроса - все сыграло свою роль. Только вот в результате столько людей останутся без работы, и пенсионеры в том числе, а ведь им найти новое место потом ой как не просто будет...

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По инф. rosbalt.ru

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