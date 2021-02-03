Красноярцы пожаловались на отравление холодной водой из-под крана

Жильцы нескольких многоквартирных домов в Октябрьском районе Красноярска заявили об отравлении холодной водой, которую пили из-под крана. После этого заявления прокуратура начала проверку.

По данным издания, в домах на улицах 2-й Огородной, Борисова, Дачной, Киренского отключали воду. После того, как подачу возобновили, и жители начали пользоваться водой, у них началась рвота, боли в желудке и диарея.

В прокуратуре заявили, что проверят, как соблюдали законодательство ресурсоснабжающая и управляющая компании, насколько качественные коммунальные услуги они предоставляли. Также выяснят, соблюдались ли требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Причины произошедшего выясняют.

Еще одну проверку организовал местный Роспотребнадзор, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ведомства. Там отметили, что пока жалобы от жителей на некачественную воду не поступали.

Дело об отравлении жителей водой сейчас расследуют в дагестанском Буйнакске. Исполняющего обязанности директора местного водоканала Абдулвагаба Шарипова арестовали на два месяца. В Следственном комитете утверждают, что по его вине горожане получали некачественную воду. С 9 по 18 января в больницы города с отравлением обратились более 300 человек.

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Polit.ru

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