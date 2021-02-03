Красноярцы пожаловались на отравление холодной водой из-под крана

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Жильцы нескольких многоквартирных домов в Октябрьском районе Красноярска заявили об отравлении холодной водой, которую пили из-под крана. После этого заявления прокуратура начала проверку.
По данным издания, в домах на улицах 2-й Огородной, Борисова, Дачной, Киренского отключали воду. После того, как подачу возобновили, и жители начали пользоваться водой, у них началась рвота, боли в желудке и диарея.
В прокуратуре заявили, что проверят, как соблюдали законодательство ресурсоснабжающая и управляющая компании, насколько качественные коммунальные услуги они предоставляли. Также выяснят, соблюдались ли требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Причины произошедшего выясняют.
Еще одну проверку организовал местный Роспотребнадзор, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ведомства. Там отметили, что пока жалобы от жителей на некачественную воду не поступали.
Дело об отравлении жителей водой сейчас расследуют в дагестанском Буйнакске. Исполняющего обязанности директора местного водоканала Абдулвагаба Шарипова арестовали на два месяца. В Следственном комитете утверждают, что по его вине горожане получали некачественную воду. С 9 по 18 января в больницы города с отравлением обратились более 300 человек.
Другие новости из Красноярска и Красноярского края - по ссылке.
В Центральном районе Челябинска пешеходы заметили утку с очень яркой окраской. Как выяснилось, на Южном Урале зимует «краснокнижная» утка-мандаринка, обычным ареалом обитания которых считается Восточная Азия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия имеет все основания считать историю об отравлении политика Навального инсценировкой со стороны Запада. Чиновник аргументировал это заявление тем, что Германия якобы не предоставила доказательств отравления Навального.
Судак отлично подходит для идеального отдыха в Крыму. Этот курорт сравним с всемирно известной Ялтой, несмотря на явное различие указанных городов. Судак, как и Ялта, пользуется огромным успехом у отдыхающих. Живописные пейзажи, оздоровительный климат, воздух с ароматом горных трав, теплое море с замечательными пляжами способствуют эффективному улучшению здоровья. Кроме того, город имеет достойные восхищения историю и архитектуру. Здесь находятся прекрасные санатории, лагеря для детского отдыха с лечебной программой.
С 1 февраля 2021 года посещение заповедников в Крыму станет платным. Нужно будет отдать 150 рублей за одного человека. Исключение сделано для льготных категорий и граждан РФ, имеющих постоянную регистрацию в Республике Крым и Севастополе.
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос «о целесообразности создания российского суда по правам человека». Отвечают за эту задачу глава Верховного суда Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко, они должны подготовить на эту тему доклад к 1 июня 2021 года.
Большая политика и ее "тайны" все больше волнуют рядовых граждан России, в т.ч. и нас, пенсионеров. Времена явно неспокойные - как-то оно дальше сложится? На сей счет есть немало слухов, домыслов и просто пропагандистского (со всех сторон!) вранья. А есть - экспертные мнения. Они, конечно, не являются абсолютно точными прогнозами - но учитывать их имеет смысл...
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в Александро-Невском скиту неподалеку от подмосковного Переделкино заявил о кризисе молодого поколения. Он заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры, сказал патриарх. И попросил родителей формировать у детей убеждения, которые противостояли бы негативному воздействию извне.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призывает Россию обеспечить главе карельского отделения научно-информационного центра «Мемориал» (признан в России иностранным агентом) и историку Юрию Дмитриеву «справедливое судебное разбирательство на фоне опасений, что разбирательство против него политически мотивировано».
Серьёзный скандал разразился вокруг бывшей солистки группы «Мираж» Светланы Разиной. Зоозащитники обвинили певицу в том, что она выбросила своих собак на улицу! Впрочем, сама артистка с таким утверждением совершенно не согласна.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ рассказал об отношении к политику Алексею Навальному. Он считает, что оппозиционер всеми способами пытается добиться власти для продвижения личных целей, цитирует Медведева ТАСС.
Специалисты «Общественного контроля» проверили качество «Докторской» колбасы, представленной на прилавках российских магазинов. Они выяснили, что недобросовестные производители все чаще ради экономии в продукцию с маркировкой ГОСТ подмешивают посторонние компоненты. Из пяти проверенных образцов в четырех обнаружена ДНК курицы, которая не предусмотрена рецептурой.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.