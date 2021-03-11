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КПРФ предложила назначать пенсии медикам и учителям по-старому

По инф. Парламентской газеты   
11 Марта 2021 г.
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Коммунисты предложили вернуть учителям и сельским медикам право на выход на пенсию по достижении 25 лет трудового стажа без каких-либо отсрочек.

КПРФ предлагает вернуться к старому порядку назначения пенсий медикам и учителям

В России учителям и медикам пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после выслуги лет. Для педагогов она составляет 25 лет, как и для медработников сельских и поселковых учреждений, а для медиков с «городским» или «смешанным» стажем — 30 лет.

  • В 2018 году пенсионный возраст начали постепенно повышать, как и отсрочку для педагогов и медиков — право выхода на пенсию у них стало отодвигаться. И те, кто, например, выработает 25 лет стажа к 2023 году, смогут выйти на пенсию в 2028-м.

КПРФ предлагает вернуться к существовавшей до принятия закона практике назначения таких пенсий, чтобы медики и учителя могли выйти на пенсию сразу после выработки нужного стажа.

  • Правительство России законопроект не поддержало. В отзыве кабмина, в частности, говорится, что реализация проекта потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджета ПФР. Вместе с тем в документе нет норм, определяющих источники и порядок исполнения таких обязательств.

Ранее председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому учителям, врачам, лётчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию. В частности, теперь в стаж работы, дающий право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации.

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По инф. pnp.ru

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