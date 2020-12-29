«Ковидная» ёлочная игрушка Дженнифер Энистон разозлила пользователей интернета

Актриса Дженнифер Энистон столкнулась с негативно реакцией поклонников после того, как опубликовала в соцсетях фото елочной игрушки, посвященной пандемии 2020 года. Многие из них сочли игрушку оскорбительной, пишет New York Post.

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В сторис Энистон в Instagram появилась фотография деревянной игрушки с текстом «Наша первая пандемия 2020».

Пользователи не оценили юмор актрисы, заметив, что это является неуважением к жертвам COVID-19. В результате Энистон получила ряд комментариев о собственном бессердечии, безразличии и оторванности от реальности.

Реакции самой актрисы на данный инцидент пока не последовало.

По инф. rosbalt.ru

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