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«Ковидная» ёлочная игрушка Дженнифер Энистон разозлила пользователей интернета
|По инф. rosbalt.ru
|29 Декабря 2020 г.
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Актриса Дженнифер Энистон столкнулась с негативно реакцией поклонников после того, как опубликовала в соцсетях фото елочной игрушки, посвященной пандемии 2020 года. Многие из них сочли игрушку оскорбительной, пишет New York Post.
В сторис Энистон в Instagram появилась фотография деревянной игрушки с текстом «Наша первая пандемия 2020».
Пользователи не оценили юмор актрисы, заметив, что это является неуважением к жертвам COVID-19. В результате Энистон получила ряд комментариев о собственном бессердечии, безразличии и оторванности от реальности.
Реакции самой актрисы на данный инцидент пока не последовало.
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